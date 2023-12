Bilhete Único pode ser recarregado sem reajuste até domingo (31); saiba como economizar

São Paulo

São Paulo começará 2024 com aumento nas tarifas do Metrô e dos trens das CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que a partir de 1º de janeiro subirão para R$ 5. O novo preço valerá para todas as linhas, inclusive as privatizadas. O valor atual da passagem é R$ 4,40.

Plataforma da estação Bresser da linha 3-vermelha do Metrô - Rubens Cavallari - 24.mar.2023/Folhapress

Mesmo com o aumento é possível economizar na quantia disponibilizada para o pagamento das passagens. Quem recarregar o Bilhete Único ou o cartão TOP –que atende a Grande São Paulo— até o dia 31 de dezembro poderá utilizar os novos créditos com o valor da passagem antiga.

O novo valor da tarifa só será debitado do cartão de transporte a partir de recargas feitas na categoria Comum após a data do reajuste. Até acabar o saldo pago em 2023, será debitado R$ 4,40 ao passar pelas catracas. O saldo com a tarifa antiga expira em até 180 dias.

Na capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes decidiu manter a passagem de ônibus a R$ 4,40 –exceto aos domingos, que é gratuita.

Como fica a integração?

O valor da integração do Bilhete Único Comum, para quem usa os ônibus municipais da cidade de São Paulo e o transporte sobre trilhos (trem e metrô), passará de R$ 7,65 para R$ 8,20 —para as demais modalidades de cartões de transporte o preço pode variar.

Nos bilhetes de 24h, que permitem até 10 viagens, a integração passa a custar R$ 19, e a integração com ônibus municipais da cidade de São Paulo, R$ 24. A tarifa comum mensal sobe para R$ 243. A integração mensal custará R$ 362.

Onde recarregar o cartão de transporte

As recargas poderão ser feitas em totens nas estações de Metrô e da CPTM. As máquinas aceitam pagamento em dinheiro e cartão de débito.

Outra opção é utilizar a internet. A página da SPTrans disponibiliza vários aplicativos para esta finalidade.

A compra de créditos por aplicativos requer validação em aparelho de recarga nos terminais de Metrô e CPTM ou em ônibus.

O cartão TOP pode ser recarregado nas estações do Metrô e da CPTM, e em outros pontos. O app do TOP está disponível nas versões Android e iOS.