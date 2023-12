Metrô alerta sobre golpe da falsa desapropriação de imóveis

São Paulo

Pessoas que se passam por advogados do Metrô estão aplicando golpes em moradores na região da Lapa, zona oeste de São Paulo. O Metrô denunciou o golpe e alerta para que moradores não se tornem vítimas da fraude.

Em nota divulgada no site, o Metrô diz, no golpe, os supostos advogados abordam moradores e alegam que seus imóveis seriam desapropriados para a construção da linha 20-rosa. Em seguida, oferecem valores menores do que os de mercado para a compra desses imóveis.

A linha 20-rosa é um projeto que visa interligar a região do ABC com a capital paulista, com estações de Santo André com a região da Lapa. Porém, o projeto ainda passa por estudos e ainda não foi decidida a área que deve ser ocupada e muito menos as casas que deverão ser desapropriadas.

Movimento na Linha 1 - Azul do Metrô de São Paulo - Rivaldo Gomes - 11.set.2019/Folhapress

O Metrô diz que já acionou o setor jurídico para tomar as medidas cabíveis e também a polícia já foi notificada sobre o golpe.

Além disso, pede que os moradores que forem vítimas deste tipo de fraude entrem em contato com a companhia para verificar os fatos alegados pelos golpistas, como o e-mail oficial do Metrô (documentoscgp@metrosp.com.br), o site www.metro.sp.gov.br/fale-conosco e também a Central de Informações (0800 770 7722, que funciona das 5h às 24h).

O Metrô explica que, quando o projeto for definido, o processo de desapropriação de imóveis terá início com a publicação de um decreto no Diário Oficial do Estado de São Paulo —nesta publicação, serão informados quais imóveis necessários, seguido da publicação no Portal da Transparência do Metrô e, depois, será realizado um comunicado formal na companhia dos imóveis.