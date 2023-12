Tarifa dos trens e metrô em SP sobe para R$ 5 em janeiro de 2024

São Paulo

O valor da tarifa dos trens e metrô em São Paulo vai subir para R$ 5 a partir de 1º de janeiro de 2024. A informação foi confirmada pela assessoria da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O valor atual da passagem é R$ 4,40, o que representa um aumento de R$ 0,60.

O anúncio oficial ainda não foi feito, mas, o governo prometeu novas informações em breve com as explicações para a decisão.

Plataforma da estação Bresser da linha 3-vermelha do Metrô - Rubens Cavallari - 24.mar.2023/Folhapress

A informação foi divulgada pelo Bom dia SP, da TV Globo, e confirmada pela Folha em seguida.

O reajuste da tarifa do transporte público na cidade de São Paulo tem colocado em lados opostos o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB). O valor de R$ 4,40 é o mesmo desde janeiro de 2020, apesar de a inflação no período ter sido de 26% (R$ 5,55).

A defasagem incomodava Tarcísio, que dizia reiteradamente para os seus secretários que subiria a tarifa no ano que vem. Por outro lado, Nunes calcula que o aumento da passagem trará prejuízos à sua campanha de tentativa de reeleição. Os dois são aliados.

Tarcísio confirmou sua intenção de aumentar o preço da passagem em entrevista no último dia 29 de novembro, após a publicação deste texto. "[A tarifa] Está congelada há muito tempo, a gente tem como fazer conta. Quanto mais tempo congelada, mais subsídio, e eu preciso tirar de alguma política pública. Então tem que por na balança, não tem almoço de graça. Se a tarifa não subiu, o custo subiu", disse o governador.

"As empresas não vão ter solvência sem repasse, e o fato de a tarifa estar congelada vai prejudicando a saúde financeira das empresas", completou Tarcísio.

Na capital, com o sistema de integração, as passagens de ônibus e das linhas férreas seguem o mesmo valor. A gestão Nunes desembolsou R$ 5,3 bilhões em subsídios para as empresas de ônibus até o início de novembro. Responsável pelos gastos com metrô e trens, o governo estadual não informou quanto repassou.

A Folha questionou a Gestão Nunes se o valor da tarifa subirá para os ônibus da capital e aguarda retorno.

TARIFA ZERO

A confirmação do reajuste no valor da tarifa nos trens e metrô ocorre logo após a gestão Nunes anunciar que a cidade passará a ter ônibus gratuito aos domingos.

A tarifa gratuita começará a valer já a partir do próximo domingo (17), sempre durante todo dia —das 0h às 23h59. Para ter acesso ao benefício, o passageiro que tiver bilhete único deve utilizá-lo, mas nenhum valor será cobrado. Quem não tem, o motorista vai liberar a catraca.

A prefeitura diz que não há previsão de precisar pagar a mais às empresas pelo passe livre. No entanto, a gestão municipal deverá renunciar, pelo menos, uma receita de R$ 240 milhões ao ano. Essa cifra equivale ao que a prefeitura deixará de receber com as catracas livres aos domingos.

Neste ano, a administração municipal deverá custear R$ 6 bilhões dos gastos com os ônibus e, segundo Nunes, há uma ociosidade de 60% da capacidade dos ônibus. "Com isso, não será necessário fazer implementação do subsídio", afirma Nunes.

Ao votar o orçamento da cidade para o ano que vem, a Câmara dos Vereadores aprovou uma reserva de R$ 500 milhões para o Executivo custear o transporte coletivo gratuito no próximo ano.