Com calorão, Imigrantes tem mais de 20 km de congestionamento rumo ao litoral de SP

São Paulo

O calor, que ficou próximo dos 34ºC no meio da tarde desta sexta-feira (15) na cidade de São Paulo, e a promessa de um fim de semana quente e ensolarado em todo o litoral paulista, são convites para se aproveitar o sábado e domingo na praia. E o paulistano não perdeu tempo.

A rodovia dos Imigrantes, principal ligação para a Baixada Santista, registrou 21 km de congestionamento por volta das 18h30 desta sexta, com trânsito lento entre o km 26 e o km 47. O motivo, segundo a concessionária Ecovias, que administra a estrada, é o alto fluxo de veículos.

Congestionamento na rodovia dos Imigrantes, ligação entre São Paulo e a Baixada Santista - Reprodução - 25.set.23/TV Globo

Na Anchieta, que também é caminho para a Baixada, o congestionamento chegou a 13 km no mesmo horário, entre o km 31 e o km 44.

O trânsito fez com que a concessionária implantasse a Operação Descida, usada nos feriados, com mais pistas sentido ao litoral.

A pista norte da Anchieta precisou ser bloqueada, também por volta das 18h30, para inversão da mão de direção.

São esperados entre 155 e 240 mil veículos em direção ao litoral pelo sistema Anchita-Imigrantes entre esta sexta e domingo (17).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou às 15h desta sexta 33,9°C na estação meteorológica automática do mirante de Santana, na zona norte da capital. O dado pode ser atualizado.

A previsão é que os termômetros possam chegar a 35ºC, sem expectativa de chuva, neste sábado (16) e domingo, por causa de uma onda de calor.

Na Baixada Santista, o Inmet prevê temperatura de até 32ºC neste sábado, também sem expectativa de chuva. No domingo, pode subir para até 33ºC.

Depois de 35ºC de máxima nesta sexta, São Sebastião, no litoral norte, tem previsão de um fim de semana quente, com até 32ºC de temperatura.

INTERIOR

O motorista também enfrenta lentidão rumo ao interior do estado. Na rodovia dos Bandeirantes, às 19h havia congestionamento do km 47 ao km 50, em Jundiaí (no sentido da capital, o engarrafamento era do km 50 ao km 53, na mesma região).

Na rodovia Anhanguera, também havia congestionamento em Jundiaí e em Sumaré.

Na rodovia Presidente Dutra, o trânsito estava lento entre o km 224 e o km 219, na pista marginal, em Guarulhos, na região metropolitana. O congestionamento era influenciado por obras.

E não é só de carro que o paulistano está pegando a estrada neste último fim de semana antes do Natal.

São esperadas 227 mil pessoas nos três terminais de ônibus da capital —Tietê, Barra Funda e Jabaquara— nesta sexta e sábado. O número é, em média, 9% maior do que um final de semana comum.

Segundo a concessionária Socicam, que administra as três rodoviárias, se forem considerados os embarques e desembarques esperados de sexta a segunda-feira (18), a previsão é que 456 mil pessoas viagem utilizando o transporte rodoviário regular, mantendo a estimativa de 9% a mais de movimento.