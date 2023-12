São Paulo terá festival de Natal com pista de patinação e shows

São Paulo

A Prefeitura de São Paulo inaugurou na noite de quinta-feira (14) quatro vilas que integram o Festival de Natal. O evento foi inaugurado, na praça da Sé, com o show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. Outros cantores vão passar pelos palcos do evento ao longo da programação, que só termina dia 25 de dezembro.

Além do centro de São Paulo, as vilas estão espalhadas em outros três pontos da cidade: estacionamento do Banco de Alimentos, na zona norte, na praça Dilva Gomes Martines, localizada na zona leste, e no parque Água Espraiada, na zona sul.

A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta quinta (14), às 19h, a Vila da Natal na praça da Sé, no centro - Ronny Santos/Folhapress

Entre os nomes escalados para as apresentações estão Luiza Possi e Elba Ramalho, na zona norte, Roupa Nova e Katinguelê, na zona leste, e Diogo Nogueira, Ferrugem e Tierry, na zona sul. Os shows são gratuitos e não é necessário retirar ingressos antecipados.

As vilas contam com uma árvore tecnológica, pistas de patinação no gelo e praça de alimentação com food trucks. As atividades são gratuidades para o público, que recebe os equipamentos de segurança fornecidos no local.

A reportagem esteve na inauguração da vila de Natal na região da Sé. Por lá, famílias curtiam o local e o show que aconteceu. Porém, a pista de patinação ainda não estava aberta para o público.

De acordo com funcionários do local, o nível do gelo ainda estava baixo e a expectativa é que a atração fosse aberta nesta sexta-feira para o público. A reportagem procurou a prefeitura, que não respondeu se a pista já está aberta ao público.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) também organizou outras atrações natalinas, como as instalações tecnológicas no Viaduto do Chá. Uma delas é a árvore de Natal em frente ao prédio da prefeitura, com projeções em LED. Na praça do Patriarca, bolas iluminadas parecem flutuar sobre quem passa pelo local.

Também acontecem apresentações, duas vezes ao dia, do balé vertical, que se apresenta com acrobacias aéreas na fachada do Edifício Matarazzo, sede da gestão municipal.

"São muitas áreas instagramáveis. Temos 32 árvores de Natal, são quatro vilas de Natal. Deixamos a cidade bem bonita para as pessoas conseguirem curtir esse espírito natalino, de paz, amor e confraternização", disse Nunes.