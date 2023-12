Novembro teve chuva e temperatura acima da média em São Paulo

São Paulo

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo divulgou nesta sexta-feira (1º) o balanço do clima na capital paulista durante o mês de novembro, quando o país viveu uma onda de calor e muita chuva.

De acordo com os dados do órgão, o mês terminou com chuvas ligeiramente acima do normal na cidade. Foram 141,1 mm de média, sendo que o esperado eram 135,5 mm, ou seja, 4,1% acima da média histórica, contabilizada desde 1995.

Pessoas tomam sol no Parque Augusta, no centro de São Paulo, durante a onda de calor de novembro - Zanone Fraissat - 15.nov.23/Folhapress

Dos 30 dias, choveu em 22 deles, incluindo os dias que computaram menos de 1 mm. O mais chuvoso foi o dia 15, com 30,1 mm. O CGE informa que normalmente são esperados 17 dias com precipitação em novembro.

"Podemos dizer que novembro transcorreu com poucas oscilações na capital paulista, especialmente com os índices de chuva que ficaram praticamente dentro da média", comenta o meteorologista do CGE Michael Pantera.

"O destaque se deu por conta das altas temperaturas registradas, já que a média da mínima ficou 1,3°C e a média da máxima em 2,7°C acima do esperado, o que podemos classificar como normal quando o fenômeno El Niño, que esquenta às águas do Pacífico Equatorial, atua numa região", completa.

O ano com maior número de dias chuvosos já registrado em um mês de novembro foi o de 2015 com 25 dias. O dia mais chuvoso do mês foi 25 de novembro de 2006, com 64,7 mm. Esses dados são recordes do mês desde 1995, quando começaram as medições.

O mês mais chuvoso de todo o histórico do CGE foi o de janeiro de 2010, com 464,9 mm. Já o dia mais chuvoso desde 1995 foi em 10 de fevereiro de 2010, com 92,4 mm.

Em relação à temperatura, durante o mês de novembro eram esperadas mínima média de 17,1°C e máxima média de 26,4°C. A média da mínima ficou em 18,4°C e a média da máxima, em 29,1°C, ou seja, 1,3°C e 2,7°C acima, respectivamente.

A menor mínima média na cidade registrada em novembro ocorreu no dia 6, com 13,5°C. No mesmo dia houve a menor mínima absoluta, aquela registrada em um único local, em Engenheiro Marsilac, no extremo da zona sul, com 9°C.

A maior máxima média registrada neste mês ocorreu dia 13, com 37,8°C. Esta também foi a maior máxima média do ano na cidade. Já a maior máxima absoluta, aquela registrada em um único local, ocorreu na Vila Mariana, zona sudeste, com 39,5°C no mesmo dia. Estas também foram as maiores temperaturas já registradas em um mês de novembro na capital paulista desde 2004

Capital deve ficar dentro da média da climatologia em dezembro

A previsão do CGE para o mês de dezembro em São Paulo é de 186,3 mm de índice pluviométrico. A temperatura mínima média esperada é de 18,7°C e a média da máxima, de 28,2°C. O dezembro mais chuvoso da série foi o de 2012, com 305,1 mm.

O verão, que vai chegar no dia 22 às 0h27, tem como características principais as altas temperaturas e chuvas fortes normalmente durante as tardes.

Além da influência do El Niño, neste ano em especial os climatologistas apontam um cenário de aquecimento anômalo em quase todas as bacias oceânicas do planeta.

"Estas condições devem contribuir para temperaturas mais elevadas do que o normal, o que favorece a ocorrência de pancadas de chuva no final das tardes. Essa combinação deve se traduzir em mais dias quentes, inclusive com a formação de ondas de calor, além das condições para chuvas fortes e até temporais com elevados acumulados em alguns dias", finaliza Michael Pantera, meteorologista do CGE.

Região Sul do país ainda terá chuvas acima da média

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão do clima no mês de dezembro para a região Sul do país mostra chuvas acima da média nos estados do Paraná e de Santa Catarina, onde são previstos volumes acima de 180 mm. No entanto, no centro-sul do Rio Grande do Sul as chuvas devem ser próximas ou ligeiramente abaixo da média, dando uma trégua nos temporais que castigaram o estado desde setembro.

O instituto destaca ainda que, devido ao El Niño, as chuvas devem ser próximas ou abaixo da climatologia do mês em áreas da região Norte, como o oeste do Amazonas, leste do Pará e Tocantins, e grande parte da região Nordeste, com volumes previstos inferiores a 200 mm. Já a parte leste do Nordeste ainda estará em seu período seco e é normal que os acumulados de chuva não ultrapassem os 100 mm.

E em grande parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste a previsão do Inmet indica chuvas acima da média e mais regulares, com volumes que podem superar os 300 mm em áreas de Mato Grosso, Goiás, centro-sul de Minas Gerais, nordeste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. No norte dos estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, as chuvas previstas poderão ser abaixo da média, com volumes inferiores a 200 mm.

Em relação à temperatura, o Inmet prevê que deverá ser acima da média em grande parte do país, principalmente no leste da região Norte e grande parte da região Nordeste, onde as temperaturas médias podem superar 28ºC. "Ressalta-se que a ocorrência de dias consecutivos com chuva sobre o oeste da região Sul poderá amenizar as temperaturas, chegando a valores inferiores a 24°C", destaca o instituto.