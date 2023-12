Fim de semana será quente e sem chuva em São Paulo

São Paulo

O primeiro final de semana do mês de dezembro será de muito sol, calor e sensação de abafamento na região metropolitana de São Paulo. A sequência de três dias consecutivos com temporais generalizados chegou ao fim e a previsão para os próximos dias é de baixa probabilidade de chuva.

Essa trégua começa já nesta sexta-feira (1º) com termômetros em torno dos 19°C ao amanhecer. Com poucas nuvens, o sol vai aparecer forte desde cedo e a temperatura sofrerá rápida elevação. A máxima pode chegar aos 30°C, com índices mínimos de umidade do ar por volta dos 45%.

O final de semana será de calor e sem chuva na região metropolitana de São Paulo; a chuva deve voltar apenas no final de domingo - Rahel Patrasso - 15.nov.23/Xinhua

O sábado (2) também será um dia sem expectativa de chuva, porém o calor aumenta significativamente. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a madrugada terá a mínima de 18°C, com chance de névoa úmida em alguns bairros ao amanhecer. No transcorrer do dia a temperatura máxima deve chegar aos 33°C , com percentual de umidade do ar atingindo o mínimo de 35%.

No domingo (3), o tempo será semelhante ao dia anterior, com a diferença que existe a possibilidade de novas pancadas de chuva ao fim da tarde, depois de a brisa marítima provocar o aumento da nebulosidade.

Segundo o CGE, seu banco de dados mostra que novembro já registrou 138,9 mm de chuvas na capital até quinta-feira (30), equivalente a 2,5% acima da média esperada para o mês, que é de 135,5 mm.

Na próxima semana, o clima seguirá o padrão de sol entre muitas nuvens durante o dia. Depois, o tempo fica nublado e deve ocorrer pancadas de chuva isoladas a qualquer hora da tarde e da noite. O maior volume deve ser entre terça e sexta, com cerca de 20 mm de precipitação por dia.