Nunes diz que aumento da tarifa de metrô e trem não vai afetar relação com Tarcísio

São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) inaugurou na noite desta quinta-feira (14) o Festival de Natal, projeto da prefeitura que construiu vilas natalinas nas quatro regiões da cidade de São Paulo.

No evento na Sé, centro de capital, Nunes disse que a população vai poder usufruir da tarifa zero do ônibus para visitar os locais natalinos —na segunda-feira (11), o prefeito anunciou que não será mais cobrada passagem para quem usar os coletivos aos domingos, já a partir deste próximo dia 17.

Vila de Natal inaugurada nesta quinta-feira (14) na praça da Sé, centro de São Paulo - Ronny Santos/Folhapress

Segundo ele, o anúncio feito pelo governo estadual de que haverá aumento de tarifa no metrô e na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) não vai afetar a relação com a prefeitura.

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta quinta que as passagens dos modais sobre trilhos passarão para R$ 5, a partir de 1º de janeiro. A notícia teria surpreendido Nunes —mais tarde, a prefeitura disse que iria manter a tarifa dos ônibus congelada há três anos em R$ 4,40.

"Tenho uma relação com o governador Tarcísio muito estreita, inclusive, vou jantar com ele hoje [quinta]", afirmou o prefeito, durante o evento natalino.

Segundo Nunes, durante uma reunião com o governador foi discutido que não teria problema a diferenciação da tarifa do metrô e do trem em relação ao ônibus.

"A inflação no período [últimos três anos que não houve alteração no valor das tarifas] foi de 26%. Nem sequer corrigiu a inflação e a prefeitura mantém os R$ 4,40", afirmou Nunes.

A decisão de manter a tarifa, explicou, está relacionada à queda de passageiros após a pandemia de Covid-19. No ano de 2019, em média, 9 milhões de pessoas usavam os ônibus municipais todos os dias. Hoje, a média diária é de 7 milhões de passageiros.

"É fundamental que a gente incentive o transporte coletivo. São 7 milhões de veículos e 1,1 milhão de motos [nas ruas]", afirmou ele, que disse que que a discussão vai além da tarifa, mas também está relacionada ao meio ambiente e trânsito na cidade.

"Está tudo alinhado com o governador", disse Nunes, explicando que a tarifa zero do ônibus aos domingos será mantida, mesmo com a alteração do valor do trem e metrô.

Em relação ao evento do Festival de Natal, que acontece também no centro da capital, marcado pela violência ultimamente, Nunes citou a Operação Delegada, convênio da prefeitura e o governo estadual para que agentes da Polícia Militar reforcem o policiamento na cidade durante suas folgas –no fim de semana, a prefeitura anunciou reajuste no pagamento dos PMs para aumentar o efetivo.

"Hoje, já temos um centro bem diferenciado. As pessoas criticam, mas esse é um dos centros mais bonitos do mundo e a gente vai ver agora uma grande diferença", afirmou.