PM é preso após matar mulher a tiros em São Paulo

São Paulo

Um policial militar de 36 anos foi preso em flagrante por feminicídio em Perus, zona oeste de São Paulo, na madrugada de domingo (3).

Segundo a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), Thiago César de Lima atirou contra a parceira, Érica Ferreira, 33, com uma pistola calibre .40 durante discussão num veículo. O atirador ainda levou a vítima a um pronto-socorro, onde ela morreu. Ela deixa duas filhas.

O caso foi registrado como feminicídio pela 4ª Delegacia de Defesa da Mulher, e o policial foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes. A corregedoria da PM foi acionada.

A SSP não informou se Thiago de Lima possui advogado. Por meio de redes sociais, a reportagem tentou contato com familiares do agente, que não responderam até publicação deste texto.

Fachada do presídio Romão Gomes, na zona norte de São Paulo; local abriga policiais militares detidos - Rubens Cavallari - 15.fev.2019/Folhapress

Registros de feminicídios cresceram 2,6% no Brasil no primeiro semestre de 2023, em comparação com o período homólogo. Foram 722 mulheres assassinadas no país, contra 704 nos primeiros seis meses de 2022.

Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Entre janeiro e junho deste ano, os homicídios femininos cresceram igualmente 2,6%, chegando a 1.902 mulheres assassinadas.

Um homicídio doloso, quando há intenção de matar, é qualificado como feminicídio quando decorre de violência doméstica e familiar em razão da condição feminina, e em razão de discriminação à mulher, ou de menosprezo à condição feminina.

O Sudeste é o responsável pelo crescimento da média nacional, já que foi a única região na qual o número de feminicídios e homicídios de mulheres subiu. A variação foi de 16,2%, com 273 vítimas.