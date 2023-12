Semana em SP continuará com temperaturas acima de 30°C; veja previsão

A cidade de São Paulo deve continuar com temperaturas máximas acima dos 30°C ao menos até quinta-feira (7), segundo a previsão do Climatempo. A Defesa Civil do município manteve estado de atenção devido ao calor neste domingo (3).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a umidade relativa do ar deve continuar em declínio na cidade e atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes do dia.

Pessoas se refrescam em dia de forte calor na capital paulista - Rubens Cavallari 12.nov.23/Folhapress

A previsão é de que a próxima semana ainda comece com sol e temperaturas elevadas, entretanto as chuvas retornam gradativamente no final das tardes. Na segunda-feira (4), as mínimas oscilam em torno dos 20°C, enquanto as máximas podem chegar aos 33°C.



No final do dia a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e há condições para chuvas rápidas e isoladas, principalmente entre o final da tarde e o período da noite.

Na terça-feira (5), o sol aparece entre nuvens e mantém o tempo abafado. Os termômetros variam entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar aos 30°C. A propagação de áreas de instabilidade provoca chuvas na forma de pancadas entre o final da tarde e o início da noite.



A partir de quinta-feira (7), as temperaturas devem cair e há previsão de chuva.