Réveillon em Copacabana terá 12 minutos de fogos, show de drones e homenagem a Rita Lee

Rio de Janeiro

O Réveillon em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, terá 12 minutos de queima de fogos que serão regidos pela maestrina Ludhymila Bruzzi. Parte do espetáculo será em homenagem à cantora Rita Lee, morta em maio deste ano em decorrência de um câncer. A prefeitura da cidade e o governo do estado divulgaram nesta terça-feira (26) o esquema especial para o Ano Novo.

Será a primeira vez que a trilha sonora do show de fogos será feita por uma orquestra. Haverá também uma apresentação com drones, que vão homenagear o Rio de Janeiro e trarão mensagens de paz e esperança.

Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, durante réveillon de 2023 - Júlio Guimarães/Riotur

Acordes musicais vão ditar o ritmo das explosões. No total, serão dez balsas, com um distanciamento de 25 metros entre elas.

Ao todo, serão 12 palcos divididos por 11 bairros do Rio de Janeiro. Dois dos palcos foram montados em Copacabana, próximos ao Copacabana Palace —um deles bem em frente ao hotel, e outro algumas ruas depois, na altura da República do Peru.

No primeiro, haverá shows de Nattan, Luísa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla e da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval 2023. Já no segundo palco, o gênero dominante será o samba. As atrações são Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo e Unidos do Viradouro.

Os demais palcos estarão pela praia do Flamengo, Praça Mauá, Ilha de Paquetá, Ilha do Governador, Madureira, Ramos, Penha, Bangu, Pedra de Guaratiba e Sepetiba.

A Polícia Militar informou que vai reforçar o policiamento em Copacabana. Nos últimos meses, o bairro viveu uma onda de insegurança, com assaltos violentos frequentes. Diante do cenário e com a expectativa da vinda de 2,5 milhões de pessoas à orla, a PM afirmou que vai instalar 61 torres de monitoramento ao longo da praia.

A corporação também vai estrear um sistema de videomonitoramento capaz de identificar placas de veículos e com reconhecimento facial. As câmeras estão sendo instaladas em toda a orla da capital e nas principais vias expressas da cidade.

O objetivo, segundo o governo do estado, é identificar veículos roubados e criminosos foragidos da Justiça. Os equipamentos estarão em uso em Copacabana e na Barra da Tijuca durante a noite do ano novo.

De acordo com a prefeitura, os bloqueios em Copacabana e no Leme vão começar a partir das 7h do dia 31, com a interdição da pista da Avenida Atlântica junto à orla, assim como ocorre nos fins de semanas e feriados. Às 16h, a pista ficará totalmente interditada nos dois sentidos.

Às 19h30, haverá o fechamento de todos os acessos ao bairro, com exceção de ônibus e táxis, que só poderão ter acesso a Copacabana até às 22h. O estacionamento estará proibido em toda a extensão da Avenida Atlântica e nas suas vias de acesso e saída a partir das 18h de sexta-feira (30).

A partir das 5h, do dia 1º, os acessos à Copacabana serão liberados para todos os veículos. Porém, a Avenida Atlântica, em ambas as pistas, continuará interditada. A partir das 10h, a pista mais próxima dos prédios da Avenida Atlântica será aberta e funcionará com a mão invertida, como ocorre aos domingos e feriados.