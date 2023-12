São Paulo teve o dia mais quente em 25 anos para dezembro nesta sexta-feira (29)

São Paulo

A cidade de São Paulo teve o dia mais quente para o mês de dezembro em 25 anos nesta sexta-feira (29). A estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, registrou a máxima de 34,9°C.

Foi a segunda temperatura mais alta para o período, perdendo apenas para o dia 3 de dezembro de 1998 (outro ano de El Niño), quando o índice chegou a 35,6°C.

A série histórica dos dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão responsável pela medição, começa em 1961. A estação é referência para a meteorologia no estado e funciona desde 1945.

Pedestres no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista, nesta sexta-feira (29), dia de calor recorde - Cris - 29.nov.2023/Dragonfly Press/Agência o Globo

Outros dois dias deste último mês figuram no ranking dos dez mais quentes para o mês de dezembro na capital paulista: o dia 3, em que o termômetro chegou a 34,6°C, e o dia 7, que alcançou a marca de 34,5°C.

Historicamente, considerando todos os meses, a temperatura mais alta registrada no Mirante de Santana é de outubro de 2014, com 37,8°C.

Com a soma do aquecimento global à ocorrência do El Niño, 2023 já pode ser considerado o mais quente dos últimos 125 mil anos.

Mesmo que os números de dezembro ainda não tenham sido consolidados, dados do observatório europeu Copernicus apontam que as três primeiras semanas do mês tiveram temperaturas cerca de 1°C acima da média histórica para o período.

Isso acontece após um ano escaldante: de junho a novembro, todos os meses bateram o recorde de calor para aquela época do ano —e julho foi o mês mais quente da história recente da Terra, ficando aproximadamente 1,5°C acima dos níveis pré-industriais (1850-1900).

No acumulado dos primeiros 11 meses de 2023, a temperatura média global foi a mais alta já registrada: 1,46°C acima da média pré-industrial, e 0,13°C acima da média para o período em 2016, que era o ano mais quente até agora.

O dia mais quente do ano em São Paulo foi 13 de novembro, quando os termômetros marcaram 37,7°C. Na ocasião, o Brasil passava pela oitava de um total de nove ondas de calor registradas no Brasil em 2023.