São Silvestre e Réveillon na Paulista alteram trânsito a partir deste sábado (30)

São Paulo

A região central de São Paulo e parte da zona oeste terão alterações significativas no trânsito em razão da corrida de São Silvestre e da festa de Réveillon na avenida Paulista.

A partir das 20h de sábado (30), a avenida será interditada, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação.

No dia seguinte, véspera de Ano-Novo, todas as vias que compõem o percurso São Silvestre serão bloqueadas a partir das 2h de domingo (31).

Corrida São Silvestre na avenida Paulista. - Zanone Fraissat - 31.dez.2019/Folhapress

A prova esportiva terá início na avenida Paulista, entre as ruas Augusta e Frei Caneca. Serão três largadas seguidas: cadeirantes às 7h25, elite feminina às 7h40 e elite masculina às 8h05.

A corrida, que segundo a prefeitura terá cerca de 35 mil participantes, vai cruzar bairros como Pacaembu, Campos Elíseos e Bela Vista antes de retornar à Paulista, onde fica a linha de chegada.

As alterações no trânsito serão monitoradas pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), que terá 175 agentes nas ruas durante a prova.

Para a realização do evento, serão utilizados cerca de 1.500 cavaletes, 160 cilindros, 30 cones, 65 faixas, 20 banners, 100 rolos de fita zebrada e 600 metros de gradis.

A empresa de trânsito orienta que o público da corrida procure conhecer previamente as vias de acesso e suas alternativas, e que dê preferência ao uso de transporte público.

A partir das 12h, a CET vai avaliar as condições da avenida Paulista para possível liberação do trânsito no cruzamento com a avenida Brigadeiro Luís Antônio —onde termina a São Silvestre.

O trecho da Paulista entre as ruas Teixeira Silva e da Consolação permanecerá interditado durante todo o domingo, para a realização da festa de réveillon. A programação começa às 16h e só termina na madrugada seguinte.

A liberação total da avenida só ocorrerá às 6h do dia 1º.

veja horários e ruas interditadas

30/12 (sábado):

A partir das 20h00 : Interdição da Av. Paulista entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos, sendo permitido transpor a Avenida Paulista em todos os cruzamentos, com exceção da Alameda Campinas entre R. São Carlos do Pinhal e Av. Paulista (Hospital de Base);

: Interdição da Av. Paulista entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos, sendo permitido transpor a Avenida Paulista em todos os cruzamentos, com exceção da Alameda Campinas entre R. São Carlos do Pinhal e Av. Paulista (Hospital de Base); A partir das 22h00: Canalização (gradis) de duas faixas da esquerda na Av. Dr. Arnaldo, sentido centro, entre a Rua Major Natanael e o Túnel José Roberto F. Melhem;

31/12 (domingo):

02h00 : Interdição das vias transversais da Avenida Paulista, com exceção da Rua Bela Cintra, Rua Teixeira da Silva, Rua Carlos Sampaio e Avenida Brig. Luís Antônio;

: Interdição das vias transversais da Avenida Paulista, com exceção da Rua Bela Cintra, Rua Teixeira da Silva, Rua Carlos Sampaio e Avenida Brig. Luís Antônio; 05h00 : Interdição do Túnel Noite Ilustrada, no acesso à Rua Major Natanael;

: Interdição do Túnel Noite Ilustrada, no acesso à Rua Major Natanael; 05h30 às 06h00 : Interdição do restante do percurso da Corrida;

: Interdição do restante do percurso da Corrida; 12h00: Avenida Paulista permanecerá interditada, nos dois sentidos, entre as Ruas Teixeira da Silva e da Consolação.

Via Trecho Nível de interdição Av. Paulista Pça Oswaldo Cruz e R. Da Consolação Total Túnel J. R. Fanganiello Melhem Av. Paulista e Av. Dr. Arnaldo Total Av. Dr. Arnaldo R. Major Natanael e Túnel J. Roberto Fanganiello Melhem. Parcial (compartilhado) com 02 faixas de rolamento livres no sentido bairro / centro Av. Dr. Arnaldo Túnel J. Roberto Fanganiello Melhem e R. Major Natanael Total no sentido centro/bairro R. Major Natanael Av. Dr. Arnaldo e R. Paulo Passalácqua Total R. Desembargador Paulo Passalácqua R. Major Natanael e Pça. Charles Miller . Total Av. Pacaembu ambos os sentidos Pça. Charles Miller e R. Auro Soares de Moura Andrade Total Vd. Pacaembu sentido Estádio - Marginal Av. Pacaembu e Av. Dr. Abraão Ribeiro Pista do sent. Estádio Marginal Tietê Av. Dr. Abraão Ribeiro sentido Barra Funda / Marginal Tietê Vd. Pacaembu e Av. Marquês de São Vicente Sentido Marginal Tietê Av. Marquês de São Vicente sentido Bairro / Centro Av. Dr. Abraão Ribeiro e R. dos Americanos Sentido Centro R. Norma Pieruccini Giannotti sentido Bairro / Centro R. dos Americanos e Av. Rudge Sentido Centro Av. Rudge sentido Bairro/Centro R. Norma Pieruccini Giannotti e Vd. Eng. Orlando Murgel Sentido Centro Vd. Eng. Orlando Murgel, sentido bairro /centro Toda extensão Sentido Centro Av. Rio Branco sentido Bairro / Centro Vd. Eng. Orlando Murgel e Av. Ipiranga Sentido Centro Av. Ipiranga Entre Av. Rio Branco e Av. São João Total Av. São João sentido Centro / Bairro Entre Av. Ipiranga e Al. Br. De Limeira Total Al. Br. De Limeira Entre a Av. São João e Av. Duque de Caxias Total Av. Duque de Caxias Entre a Al. Br. De Limeira e Largo do Arouche Contra fluxo, pista da esquerda Largo do Arouche Entre a Av. Duque de Caxias e Av. Vieira de Carvalho Contra fluxo, pista da esquerda R. Rego Freitas Entre Lgo. do Arouche e R. Gen. Jardim Total R. Marquês de Itu Entre R. Rego Freitas e R. Bento Freitas Total R. Bento Freitas Entre R. Gal. Jardim e Lgo. do Arouche Total Lgo do Arouche Entre R. Bento Freitas e Av. Vieira de Carvalho Total Av. Vieira de Carvalho Largo do Arouche e Praça da República Total Praça da República (volta na praça) Av. Vieira de Carvalho e Av. Ipiranga Total Av. Ipiranga centro/bairro Praça da República e Av. São João Total Av. São João Av. Ipiranga e Largo do Paissandu Total R. Cons. Crispiniano Av. São João e Praça Ramos de Azevedo Total

confira alternativas de trânsito durante a são silvestre

ORIGEM DESTINO ALTERNATIVA Vila Mariana, Paraíso e Aclimação Bela Vista Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, R. Rui Barbosa, R. João Passaláqua, R. Santo Antônio. Vila Mariana, Paraíso e Aclimação Consolação Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, R. Rui Barbosa, R. João Passaláqua, R. Santo Antônio, Vd. Martinho Prado, R. Martinho Prado, R. Augusta, R. Caio Prado, R. da Consolação Vila Mariana, Paraíso e Aclimação Jardins e Pinheiros Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, R. Rui Barbosa, R. João Passaláqua, R. Santo Antônio, R. Samuel das Neves, Av. Nove de Julho sentido centro-bairro. Vila Mariana, Paraíso e Aclimação Perdizes, Higienópolis e Lapa Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, R. Rui Barbosa, R. João Passaláqua, R. Santo Antônio, Vd. Martinho Prado, R. Martinho Prado, R. Caio Prado, R. Maria Antônia. Pacaembu, Perdizes e Lapa Bela Vista, Paraíso e Vila Mariana Av. Gen. Olímpio da Silveira, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, R. João Passaláqua, R. Rui Barbosa, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, R. Treze de Maio, Av. Bernardino de Campos, R. Vergueiro. Pacaembu, Perdizes e Lapa Consolação Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, R. da Consolação. Pacaembu, Perdizes e Lapa Zona leste Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel., Ligação Leste-Oeste. Pacaembu, Perdizes e Lapa Vila Mariana e Jabaquara

Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, Ligação Leste-Oeste, Av. 23 de Maio, R. Ramon Penharrubia, Vd. Santa Generosa, R. Vergueiro. Pinheiros, Butantã e Morumbi Zona norte e Bela Vista Av. Cidade Jardim, Av. Nove de Julho. Pinheiros, Butantã e Morumbi Paraíso e Vila Mariana Av. Rebouças, Av. Brasil sentido Pinheiros-Vila Mariana, Av. Pedro A. Cabral sentido Pinheiros-Vila Mariana. Pinheiros, Butantã e Morumbi Zona leste Av. Rebouças, R. da Consolação, Ligação Leste-Oeste. Zona leste Pinheiros Ligação Leste-Oeste, Vd. Manuel José Chaves, Av. Vinte e Três de Maio sentido Santana-Aeroporto, Túnel Ayrton Senna, Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, Túnel Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Av. Juscelino Kubitschek, Av. Faria Lima. Zona leste Perdizes, Lapa e Pompeia Ligação Leste-Oeste, R. Amaral Gurgel, Av. Duque de Caxias, Av. São João, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Av. Francisco Matarazzo. Zona norte Bela Vista, Jardins, Pinheiros e zona oeste Av. Santos Dumont, Av. Tiradentes, Passagem Subterrânea Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho. Sumaré Vila Mariana e Jabaquara Av. Dr. Arnaldo sentido bairro - centro, Vd. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, Av. Paulista sentido Consolação/Paraíso, Av. Bernardino de Campos, R. Vergueiro. Brás Pinheiros e zona sul R. João Teodoro, Av. Tiradentes, Passagem Subterrânea Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho sentido centro/bairro.

alternativas de trânsito durante evento de réveillon na paulista