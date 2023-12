Site para agendar balsa para Ilhabela (SP) sai do ar; dias próximos ao Réveillon já estão esgotados

Caraguatatuba (SP)

Uma falha no site do Departamento Hidroviário, que administra as travessias litorâneas do estado de São Paulo, impede que os usuários de balsas possam agendar com antecedência a viagem entre São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte. A marcação antecipada tenta evitar filas, como as de até dez horas que estão sendo enfrentadas por passageiros neste ano.

São 12 vagas agendadas por viagem. A demanda é alta: não existem mais vagas agendadas entre os dias 26 e 29 de dezembro —para os dias 30 e 31, não é possível consultar como está a lotação. O valor varia de R$ 65,30 em dias de semana a R$ 98 em fins de semana e feriados, para quem vai para Ilhabela. Sem o serviço, a travessia comum custa entre R$ 19 e R$ 28,50.

Em nota, a Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou a instabilidade no site e disse que a equipe técnica tenta resolver o problema "o mais breve possível".

Travessia de balsas no litoral de SP; usuários reclamam de esperas de quase 10h em dias de ventania, e 5h em dias calmos - Governo do Estado de São Paulo

A mensagem na página do Hora Marcada avisa da suspensão temporária do sistema: "Comunicado importante sobre o agendamento. No momento o AGENDAMENTO das travessias encontra-se indisponível. Estamos trabalhando para que o retorno seja o mais logo possível".

Na terça (12) e nesta quarta (13), já havia o aviso de fora do ar no site. O serviço não pode ser agendado por telefone, apenas pelo site ou pelo aplicativo Hora Marcada para Android.

Segundo o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci (PL), a travessia com hora marcada vem sendo muito procurada devido aos problemas no atraso das balsas. Na segunda-feira (11), a viagem entre Ilhabela e São Sebastião teve fila de espera de cinco horas.

Colucci afirmou que devido aos transtornos gerados na travessia por problemas mecânicos nas balsas ou por eventos climáticos, como maré baixa e ventos, a maioria dos turistas tem optado em fazer a travessia pelo sistema Hora Marcada.

Na opinião do prefeito, o governo estadual tem se dedicado a resolver os problemas, agilizando as manutenções e colocando novas embarcações, mas ainda não teria tido tempo suficiente para recuperar os estragos causados pelo abandono da travessia ocorrido nos quatro anos do governo anterior.

Para o hoteleiro Junior Joly, o setor tem sofrido muitos cancelamentos de diárias devido aos problemas ocorridos na travessia da balsa. "A gente percebe uma piora na travessia. Talvez, seja o momento de fazer a concessão ou privatização, pelo menos teremos com quem reclamar."

Heloiza Gomes de Lacerda Franco, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela e representante do Movimento Somos Ilhabela, disse que a travessia piora a cada dia.

"A gente acha que já chegou ao fundo do poço e aí tem uma tarde de terça [12] com 300 minutos de espera para sair de Ilhabela", disse.

Presidente do Convention Bureau de Ilhabela, Márcio Franco disse que os problemas na travessia têm prejudicado o turismo. Segundo ele, foram feitas várias sugestões ao governo Tarcísio, entre elas a colocação de lanchas para agilizar o acesso das pessoas até Ilhabela, mas que nada tem sido feito.

Franco disse que os turistas que enfrentam os problemas na travessia não retornam mais para a ilha. Ele afirma ainda que os hoteleiros estão com muitas dificuldades para comercializar seus pacotes de fim de ano por causa dos transtornos ocorridos no serviço de balsas entre São Sebastião e Ilhabela.

O vereador Gabriel Rocha (SD), que promoveu uma audiência pública em outubro na ilha, em que foram discutidos os problemas na travessia da balsa, disse que fez várias denúncias ao Ministério Público cobrando melhorias no sistema de transporte entre a ilha e o continente.

Na audiência pública realizada em outubro na Câmara Municipal, com a presença de representantes da Semil, entidades de Ilhabela, entre elas a associação comercial, protocolaram um documento contendo 53 sugestões para a melhoria da travessia. Segundo o vereador, não houve nenhum avanço até agora.

Em nota, a Semil afirma que, durante a temporada de verão, a travessia será feita com a frota completa, nove embarcações diariamente.

A secretaria informou que a travessia São Sebastião-Ilhabela foi reforçada em novembro com uma barca totalmente requalificada, o ferry boat FB-19, com 150 assentos para pedestres e capacidade para até 40 veículos, que recebeu investimentos de R$ 8,7 milhões.

Outras duas embarcações estão em reforma no momento e integram um pacote de R$ 243 milhões que serão aplicados, até 2024, na melhoria do sistema de balsas.

Deste montante, R$ 80,5 milhões são destinados à travessia São Sebastião-Ilhabela, sendo R$ 48,8 milhões para obras de dragagem, drenagem e reforma de flutuantes e bolsões, e outros R$ 31,7 milhões para modernização da frota.