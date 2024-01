Chuvas no litoral deixam população sem água e luz

São Paulo

Desde a noite de quarta-feira (24), a população do litoral norte de São Paulo vem sofrendo com as consequências das fortes chuvas na região. Em vídeos, moradores de São Sebastião aparecem atravessando ruas com as águas até os joelhos ou em barcos improvisados. Além disso, apontam falta de água e de energia.

Na cidade, choveu nas últimas 72 horas quase que toda a quantidade aguardada para o mês. Ao todo, foram 256 mm de chuva, sendo que o esperado para o mês de janeiro é de 280 mm.

Rua na Vila Sahy, alagada após temporal na quinta-feira (25) - Claudio Rodrigues/Folhapress

As chuvas dos últimos dias causaram deslizamentos em estradas, geraram alertas em regiões de morros e o acionamento das sirenes de emergência na Vila Sahy, em São Sebastião, onde 64 pessoas morreram devido às chuvas no ano passado.

Em nota divulgada na noite de quinta-feira (25), a prefeitura de São Sebastião afirmou que as fortes chuvas tiveram impacto no abastecimento de água da região.

A gestão municipal afirma que, consultada, a Sabesp informou que estações de tratamento de água da região, como Boiçucanga e São Francisco e Toque-Toque Grande estavam com a produção paralisada.

A empresa informou ainda, segundo a prefeitura, que lama, galhos e outros materiais arrastados nos mananciais podem prejudicar a captação e o tratamento da água. "As equipes da Sabesp estão realizando os trabalhos de limpeza nas captações", diz o comunicado, que solicita à população que economize água armazenada em seus reservatórios domiciliares para uma mais rápida recuperação de todo o sistema.

Jaqueline Fonseca, que vive na região da Vila Sahy, afirma que está sem água e o pouco que sai das torneiras é água misturada com barro. Ela diz que foi informada que, caso não chova, a expectativa era que o abastecimento retornasse ainda nesta sexta-feira.

Jaqueline afirma que, nos últimos dias, a região tem sofrido com as fortes chuvas, mas que nada se compara com o temporal que causou o deslizamento de casas na região em que ela vive no ano passado.

Além Jaqueline, outros moradores também confirmam que o abastecimento de água ainda não foi normalizado. No fim da tarde desta sexta, a Sabesp informou por meio de nota que todos os sistemas de água estão em operação. Porém, admite que, ainda assim, "pode haver intermitência no abastecimento enquanto os reservatórios atingem o nível de capacidade plena, principal em Ilhabela e região sul de São Sebastião".

Diante deste cenário, a companhia volta a pedir pelo uso consciente da água pela população e segue em estado de atenção devido à previsão de mais chuva na região.

Na Barra do Sahy, alguns estabelecimentos registraram falta de luz durante a tarde desta quinta-feira. Adriana Cardoso, dona da pousada Sahy da Terra, afirmou que ficou sem energia das 14h às 23h e teve que dar um desconto para os hóspedes.

A EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, informou que realiza o Plano Verão, que permanece em vigor até março, que inclui o reforço do quadro de equipes técnicas para os atendimentos que exigem atuação em campo, garantindo a máxima segurança à população.

Sobre a situação de São Sebastião, a concessionária diz que reforçou o atendimento local com equipes de outras localidades, que continuam mobilizadas, de forma ininterrupta, desde a última quarta-feira (24), para atendimentos a ocorrências provocadas pelas chuvas. "Até o momento, 98% dos clientes afetados estão com o fornecimento de energia normalizado."

Em Ubatuba, onde também foram registrados temporais nos últimos dias, houve problema com abastecimento de água. A Sabesp informou que os sistemas foram prejudicados, especialmente as captações, porém afirma que não chegou a ter "interrupções significativas no abastecimento da cidade".

Neste sexta, a Sabesp afirma que os sistemas já foram normalizados em Ubatuba.