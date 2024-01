Chuva forte faz Prefeitura de São Sebastião (SP) acionar sirene na Vila Sahy

São Paulo

A forte chuva do início da noite desta quarta-feira (24) fez a Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, acionar a sirene de evacuação na Vila Sahy, onde 64 pessoas morreram em deslizamentos de encostas em fevereiro do ano passado —outra morte ocorreu em Ubatuba.

Segundo a administração municipal, 50 milímetros de chuva caíram em menos de uma hora na região.

Esta foi a primeira vez que a sirene foi acionada desde sua instalação, no fim do ano passado, de acordo com a prefeitura.

A administração municipal disse à Folha que não foram reportados deslizamentos, mas que o acionamento foi feito para que moradores saíssem de suas casas em direção ao ponto de encontro ou a um abrigo.

A Defesa Civil do município está em alerta em áreas de encosta desde o fim de semana passado em virtude da chuva. Por causa do solo encharcado, há preocupação com possíveis escorregamentos de terra.

Em nota, a prefeitura disse que a Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus está sendo usada para receber moradores até a chuva parar ou as águas das ruas baixarem. O colégio está localizado na avenida Adelino Tavares, 301, na Barra do Sahy.

Nesta quarta-feira, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta de grande perigo para acumulados de chuva no litoral paulista. O aviso também inclui a região metropolitana de São Paulo, mas em menor intensidade.

O alerta vale ao menos até o meio da tarde desta quinta-feira (25), aniversário de São Paulo. Com o feriado na capital, deve ser grande a movimentação de paulistanos em direção ao litoral —a concessionária Ecovias, por exemplo, estima que 370 mil veículos sigam para a Baixada Santista pelo sistema Anhanguera Bandeirantes.

A faixa vermelha também inclui parte do litoral catarinense e do Paraná.

No último fim de semana, a região litorânea já havia recebido alerta de grandes volumes de chuva.

Conforme o Inmet, o volume total de chuva pode passar de 100 mm em 24 horas. Há risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

A instabilidade, porém, deverá seguir no fim de semana. De acordo com a Defesa Civil estadual, o volume de chuva até sábado (27) pode chegar a 220 mm de chuva na Baixada Santista e até 150 mm no litoral norte.

O índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva em determinado local e período. Nesse cálculo, 1 mm de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado.

A entrada constante de umidade marítima e a formação de uma nova área de baixa pressão no mar, na altura do Sudeste, vai colaborar para a formação de muitas nuvens carregadas no litoral paulista, explica a Climatempo Meteorologia para a previsão de que vai chover forte nos próximos dias.

Serra antiga da Tamoios é interditada por risco de deslizamento

Em virtude da chuva e do risco de queda de barreiras, a circulação de veículos na rodovia dos Tamoios foi interrompida na noite desta quarta-feira pela segunda vez no trecho da "serra velha".

"O volume de chuva acumulado nas últimas 72h ultrapassou os 100 mm causando o risco de queda de barreiras no trecho", justificou a concessionária Tamoios, que administra a rodovia..

Na terça-feira (23), o trecho já havia sido interditado por cerca de 12 horas.

O trânsito da estrada, principal acesso ao litoral norte, foi deslocado para a pista nova da região serrana e, mesmo assim, no esquema pare e siga, em comboio, e liberação do fluxo para cada sentido mediante ao volume de veículos.

Se a chuva persistir, a concessionária Tamoios diz que irá manter operação comboio durante o feriadão.

A Defesa Civil estadual calcula que o volume de chuva pode chegar a 70 mm na capital paulista até sábado.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a temperatura seguirá abaixo da média para o período nos próximos dias. A máxima não deve passar de 24°C nesta quinta-feira, prevê o Inmet, e podem ocorrer pancadas de chuva todos os dias até domingo (28).

Na região metropolitana de Sorocaba, o volume esperado é de até 100 mm —uma idosa de 74 anos morreu no fim de semana passado após o carro em que estava ser arrastado pelo temporão na cidade a 99 km de São Paulo.

Ao todo, quatro pessoas morreram no estado por causa da chuva entre sexta (19) e domingo (21).