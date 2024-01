Homem em fuga da PM invade aeroporto de Guarulhos e interfere nas operações do local

São Paulo

Um homem invadiu uma área de mata no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, e interferiu nas operações do local. Ele fugia da Polícia Militar.

Segundo a PM, um homem foi abordado em uma viela nas proximidades do aeroporto, por volta das 15h30 desta terça-feira (30). Ao ser checado seus antecedentes, de acordo com a PM, foi constatado que ele era procurado pela Justiça. Neste momento, o suspeito conseguiu fugir e começou a perseguição.

Conforme a corporação, as buscas, que não haviam terminado às 18h, estavam sendo feitas nas proximidades e no próprio aeroporto.

Helicóptero da PM sobrevoa próximo de pista no aeroporto de Guarulhos atrás de fugitivo - Reprodução/Golf Oscar Romeo

Um vídeo do canal Golf Oscar Romeo, que faz transmissão ao vivo de Guarulhos, mostrou quando o helicóptero Águia, da PM, sobrevoou próximo a uma das pistas do aeroporto. Um carro da polícia também passou próximo a uma cerca.

A gravação mostra quando o helicóptero Águia 11 informa a torre de controle sobre uma operação de segurança pública e que havia uma ocorrência em uma das cabeceiras, com "ingressos de marginais em sua área controlada", e que iria "interferir no eixo".

O controlador de voo, também conforme a gravação, orienta outros aviões sobre a presença do helicóptero da polícia. O PM, então, avisa que iria voar baixo, próximo ao gramado.

Na conversa, o controlador pergunta se seria necessário alterar operações de aviões para outra cabeceira e alerta um outro piloto sobre a operação policial. Um dos aviões chega a arremeter.

"O indivíduo adentrou na área aeroportuária", afirmou o PM no helicóptero.

Um outro piloto informou à torre ter visto policiais militares à pé —à reportagem, a PM disse que as buscas iriam continuar dentro e fora do aeroporto.

Os pousos e decolagens passaram a ser feitos alternadamente apenas pela pista 28R.

Em nota, a GRUAirport, que administra o aeroporto, afirmou que foi notificada das operações e está colaborando com as autoridades policiais. E que não houve impacto no aeroporto. A operação na pista 28L voltou após alguns minutos.

Guarulhos é o aeroporto mais movimentado do país. De acordo com a concessionária, no ano passado cerca de 275 mil pousos e decolagens foram realizados no local, que teve a movimentação de 41,3 milhões de passageiros, o número é quase 20% superior aos 34,5 milhões de 2022.