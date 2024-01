Homem sequestra ônibus, ameaça motorista com faca e é preso em Santo André (SP)

São Paulo

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (16) depois de sequestrar um ônibus em Santo André, no ABC, armado com uma faca. Ele ameaçou o motorista e o obrigou a dirigir até o Paço Municipal, dizendo que queria falar com o prefeito Paulo Serra (PSDB). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 6h30 o suspeito entrou no ônibus na avenida Capitão Mário de Toledo Camargo, altura do número 3.500, na Vila Rica.

Imagens da câmera de segurança do coletivo mostram quando o suspeito entra no ônibus pela porta da frente, usando uma mochila. Imediatamente ele mostra a faca na mão direita e se posiciona atrás do motorista, gesticulando e o ameaçando. O profissional pede calma.

Motorista foi obrigado a dirigir sob ameaça de um homem com uma faca - Reprodução/TV Globo

No ônibus, que faz a linha AL 129 (Terminal Vila Luzita/João Ramalho), havia dois passageiros, um homem e uma mulher, além do motorista.

Segundo a PM, o suspeito dizia que queria falar com o prefeito e obrigou o motorista a dirigir até a prefeitura, na praça IV Centenário, um trajeto de cerca de oito quilômetros.

Um funcionário da central de monitoramento das câmeras dos ônibus notou o sequestro e entrou em contato com a PM. À polícia ele narrou o que acontecia e o trajeto do coletivo.

Ao chegar à Prefeitura de Santo André, o coletivo foi cercado por policiais. Cerca de sete viaturas, além de uma ambulância, estavam no local. Após breve negociação, o homem libertou o motorista e os passageiros, se entregou e foi preso.

Não foi informado o que ele queria falar com o prefeito.

A assessoria de imprensa da prefeitura foi procurada, mas respondeu que não se manifestaria sobre a ocorrência.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado no 2º DP de Santo André.