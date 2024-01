Motorista de app é sequestrado e agredido por criminosos em São Paulo

São Paulo

Criminosos agrediram e roubaram um homem surdo, de 36 anos, na manhã desta terça-feira (30) na zona norte de São Paulo. Ele trabalha como motorista de aplicativo.

Ao ser solto, segundo policiais militares do 18° Batalhão (Freguesia do Ó), o homem procurou ajuda para conseguir entrar em contato com a corporação.

Com ajuda da irmã, ele relatou à polícia que foi abordado por três homens na rua Ilha de Santa Catarina, Jardim Paulistano. Os criminosos, ainda de acordo com o depoimento, o mantiveram refém no veículo, um Nissan Versa, e o obrigaram a fornecer senhas para a realização de transações financeiras. Ele chegou a ser agredido com coronhadas.

Carro roubado de motorista por aplicativo na zona norte de São Paulo - Divulgação/Polícia Militar

Por meio da localização do telefone da vítima, os policiais conseguiam chegar ao endereço de um dos suspeitos. Com ele, foi localizado um outro celular, mas com fotos do carro do motorista.

Aos PMs, o suspeito afirmou ser intermediário e que buscava um comprador para o veículo. Na casa dele foram localizadas máquinas de cartão e peças de carro.

Na delegacia, ele indicou o nome de um outro homem que estaria com o carro roubado. O veículo foi encontrado na rua do Mutirão, a cerca de 500 metros do local onde o motorista foi abordado, porém o segundo suspeito não foi localizado.

O suspeito foi preso em flagrante por roubo e extorsão. Ele já tem passagens por homicídio e receptação.

A vítima reconheceu na delegacia dois suspeitos. O homem detido se manteve em silêncio durante o interrogatório.