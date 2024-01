PM do Rio detém 12 pessoas e apreende armas, celulares e dinheiro em Copacabana

Campinas

A PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) reportou na madrugada desta segunda-feira (1º) que deteve 12 pessoas durante o Réveillon de Copacabana.

Adicionalmente, os agentes apreenderam celulares, cédulas de real e dólar, uma faca e uma réplica de pistola.

A primeira apreensão aconteceu antes mesmo da queima de fogos. Trata-se de um homem que tentou entrar na área de festa com uma pistola falsa. Detido, o rapaz foi encaminhado à delegacia e a arma retida.

Simultaneamente, um foragido da Justiça foi apreendido após ser identificado pelas câmeras de monitoramento do sistema de segurança.

Minutos depois, mais um homem foi preso portando uma faca em um dos pontos de revista.

Por volta das 0h, cinco homens e três adolescentes foram detidos com quatro celulares, dólares, reais e acessórios pessoais, provenientes de furto. Os oito foram conduzidos ao plantão policial da área.

Às 1h38, a PMERJ deteve um homem suspeito de praticar furtos na orla. Ele foi reconhecido por três vítimas e conduzido à delegacia.

RÉVEILLON EM COPACABANA

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio, cerca de 2,7 mil policiais fizeram a segurança do Réveillon neste ano.

O número significa um incremento de 11% no efetivo se comparado à quantidade de agentes em trabalho na virada de 2022 para 2023.

Eram aguardadas pelo menos 2 milhões de pessoas em Copacabana, número similar ao registrado na data anterior.

Balanço divulgado pela Prefeitura do Rio durante em 1º de janeiro de 2023 revelou que, na época, a festa de Ano-Novo contou 3 milhões de pessoas em toda a cidade.