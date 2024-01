Queda de aeronave deixa ao menos 3 mortos em MG

São Paulo

Um avião monomotor caiu na manhã deste domingo (25) na zona rural de Itapeva, em Minas Gerais, e deixou ao menos três mortos, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta das 10h40, no bairro Monjolinho, na zona rural. De acordo com os bombeiros, as pessoas avisaram a corporação e disseram que o monomotor se partiu no ar enquanto sobrevoava a região e que suas partes foram caindo aos poucos ao solo.

Os agentes confirmaram a morte de três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, ainda não identificados. Os corpos foram encontrados dentro do avião.

Queda de avião em Itapeva (MG) deixa três pessoas mortas - Reprodução/GloboNews

Os bombeiros continuam a fazer buscas de outras possíveis vítimas na região em que os destroços da aeronave caíram, em um raio aproximado de 400 metros.

"A quantidade de pessoas a bordo deve ser confirmada pela empresa responsável pelo check-in da aeronave, que decolou do aeroporto estadual de Campos dos Amarais, em Campinas, interior de São Paulo.

Ainda não há informações sobre o destino da aeronave.

Bombeiro verifica destroço do avião monomotor - Divulgação/Bombeiros

A Polícia Civil de Minas Gerais deslocou equipe de perícia oficial ao município de Itapeva.

A aeronave prefixo PS-MTG, pertence à empresa It's Soluções LTDA, é um modelo PA-46-350P, fabricada em 1996 pela Piper Aircraft, com capacidade para cinco passageiros, além do piloto. A documentação estava em ordem, mas o avião não tem autorização para fazer Táxi Aéreo.

A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa III (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que fica no Rio de Janeiro, foram acionados para efetuar a investigação do acidente.