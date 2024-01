Festa de 94 anos da Vai -Vai tem confusão e é encerrada antes da hora no Anhangabaú

São Paulo

A festa de comemoração dos 94 anos da escola de samba Vai-Vai, realizada durante a noite de sábado (27) e a madrugada deste domingo (28) no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo, foi marcada por confusão entre público e organização nas catracas de entrada. Houve invasão, a Polícia Militar foi acionada e o evento foi encerrado antes do previsto.

Atrações como Negra Li, Nelson Triunfo e a bateria da escola, não puderam se apresentar.

A PM afirmou que foi acionada por volta das 23h50 para uma ocorrência de tumulto e excesso de público no local. Parte dos presentes reclamava de que mesmo com o ingresso não conseguia entrar no evento.

Confusão na entrada do aniversário da escola Vai-Vai no Anhangabaú - Reprodução/MartinMemo no X

A polícia interveio e fez a dispersão dos presentes. A comemoração do aniversário da escola, que deveria durar até as 5h, foi encerrada por volta das 2h, depois do show dos Racionais.

A cantora Negra Li, madrinha da escola, comentou a confusão em uma rede social.

"Não consegui fazer meu show. Começaram a invadir a galera que não tinha ingresso. Eu estava no camarim e vi que apagou as luzes, desligaram os geradores, um caos. Infelizmente, parece que voltei no tempo. É uma pena. Eu vi quanto a equipe da Vai-Vai se mobilizou para que esse show acontecesse", disse.

Em uma rede social, muitas pessoas reclamaram da desorganização.

"Poderiam ter avisado no palco, e não nos deixado plantado por horas sem saber dessa decisão", escreveu Raquel Natal.

"Vim de Minas Gerais e estou extremamente decepcionada", afirmou Agnes Maria.

"Não não, não houve nenhuma invasão! As pessoas estavam sendo impedidas de entrar mesmo mostrando o QR Code dos ingressos! Pessoas pagaram R$ 170", afirmou Cintia Felix.

Em nota, a Vai-Vai afirmou que houve invasão das catracas e que os seguranças do evento não conseguiram conter o público.

"A polícia interviu [sic] e determinou que, por conta disso, o restante dos shows seriam cancelados", afirmou.