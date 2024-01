Sonia Guajajara tem alta após cinco dias de internação em São Paulo

São Paulo

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, recebeu alta nesta terça (30) do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, onde estava internada desde sexta (26).

Guajajara precisou de acompanhamento médico depois de sofrer com picos de pressão.

"O quadro clínico evoluiu bem e os resultados dos exames de rotina mostram estado de saúde bom e estável. A paciente dará continuidade ao tratamento ambulatorial, devendo ficar afastada das atividades laborais nos próximos dias", traz nota do hospital, assinada pelos cardiologistas Sergio Timerman e Iascara Wozniak de Campos.

A ministra Sonia Guajajara - Gabriela Biló - 31.mai.2023/Folhapress

Guajajara vinha sofrendo com picos de pressão alta nos últimos dias e chegou a ser acompanhada por médicos em Brasília. Na sexta, após avaliação, foi decidido que ela viajaria para a capital paulista para ser internada.

"Informamos que, na manhã desta sexta-feira (26), a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, passou por atendimento médico no Hospital Regional de Asa Norte, em Brasília, para a realização de exames clínicos", disse o ministério na ocasião, em nota.

Segundo a pasta, a ministra se sentiu mal na tarde de quinta (25), "enquanto cumpria agenda pública e precisou de atendimento médico emergencial".

Guajajara nasceu no Maranhão, mas fez campanha para deputada federal em São Paulo nas eleições de 2022. Foi eleita, pelo PSOL, mas se afastou do mandato para ocupar o Ministério dos Povos Indígenas, após convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).