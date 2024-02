29 pessoas são vítimas de furadas por agulhas no Carnaval de Pernambuco

Recife

Ao menos 29 pessoas foram vítimas de agulhadas durante o Carnaval de Pernambuco em 2024. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde em referência ao período de 9 a 15 de fevereiro.

De acordo com a pasta, os atendimentos de 29 pacientes aconteceram no Hospital Correia Picanço, no Recife. A unidade é referência no tratamento e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

Multidão durante a Apoteose dos Bonecos Gigantes em Olinda no Carnaval - - Valentine Herold/Folhapress

Dos 29 pacientes, 16 eram do sexo feminino e 13 do sexo masculino. Entre os locais de ocorrência, 11 foram em olinda, 5 não tiveram local registrado e 13 foram no Recife —sendo seis no Galo da Madrugada, maior bloco da cidade, e sete no Marco Zero, ponto que recebe os principais shows do Carnaval.

A Secretaria de Saúde de Pernambuco disse, em nota, que, segundo relatos no momento do atendimento, os pacientes disseram que foram vítimas de furadas provocados por agulhas.

Na unidade de saúde, os pacientes foram atendidos e iniciaram o protocolo de quimioprofilaxia pós-exposição a material biológico (risco ao HIV), que consiste no atendimento clínico, coleta de exames laboratoriais, prescrição e dispensação da Profilaxia Pós-Exposição ao HIV.

Ainda conforme a secretaria estadual, os pacientes foram acompanhados no ambulatório especializado do próprio serviço de saúde, onde realizarão a repetição dos exames com 30 e 90 dias após os respectivos casos, respectivamente.