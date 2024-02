Força Nacional vai atuar para reforçar segurança de presídio federal em Mossoró

Brasília

Um portaria publicada nesta quarta-feira (21) autoriza o uso da Força Penal Nacional na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Essa é mais uma medida tomada pelo governo para reforçar a segurança do local.

A força será usada para treinamento, sobreaviso e reforço da segurança externa por um período de 60 dias. Os treinamentos serão realizados na penitenciária e serão coordenados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Presídio federal de Mossoró - Raquel Lopes/Folhapress

O Ministério da Justiça e Segurança Pública não informou o número de agentes que serão recrutados por motivo de segurança.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já havia autorizado, nesta segunda-feira (19), o emprego da Força Nacional em Mossoró (RN), onde dois detentos fugiram da penitenciária federal de segurança máxima.

A medida foi tomada no sexto dia de buscas. Serão enviados 100 homens e 20 viaturas para a região. O emprego da Força Nacional foi um pedido do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues.

Segundo informações da pasta, a medida também teve anuência da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

A tropa se somará aos cerca de 500 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e das forças locais que atuam na operação de recaptura dos detentos.

O governo federal também começou a instalar três barras de ferro na parte interna onde ficam as luminárias em todas as celas e vivências do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para reforçar a segurança. Foi por meio dessas aberturas que dois detentos conseguiram fugir este mês.

Além disso, foi dada autorização para a instalação de grades no chamado shaft, espaço voltado à manutenção do presídio que fica ao lado das celas e que foi acessado pelos fugitivos. A intenção também é começar a construção da muralha no presídio de Mossoró ainda no primeiro semestre.