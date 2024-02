Bombeiros combatem foco de incêndio no edifício Itália, no centro de São Paulo

São Paulo

O Corpo de Bombeiros foi chamado na tarde deste domingo (18) para combater um foco de incêndio em um dos prédios mais famosos do centro de São Paulo, o edifício Itália, localizado na avenida Ipiranga.

Segundo a corporação, o fogo teria começado na cabine de força do prédio, na casa de máquinas que fica no subsolo. Quem passava pelo local podia observar uma nuvem de fumaça saindo do lado de fora do prédio.

O Corpo de Bombeiros combate um foco de incêndio na casa de máquinas do edifício Itália, na região central de São Paulo, na tarde deste domingo (18) - Bruno Lucca/Folhapress

Quatro carros de bombeiros foram direcionados para combater o foco. Por volta das 17h já não havia mais fogo e os bombeiros faziam a avaliação. Não há informação de feridos.

Inaugurado em 1965, o icônico prédio já foi o mais alto da cidade. Seu terraço, onde fica um restaurante, é famoso pela vista que proporciona do centro da cidade.

E foi justamente o terraço que sofreu o único incêndio do edifício, na manhã do dia 3 de outubro de 2015, o que causou a interdição do mirante e do restaurante no último andar. Segundo a administração do prédio, o fogo começou durante a limpeza do salão do restaurante e queimou alguns móveis e o carpete. Ninguém ficou ferido.