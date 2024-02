Foliões passam mal com calor no Rio, e Ludmilla encerra bloco mais cedo; vídeo

Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla encerrou o bloco O Fervo da Lud uma hora mais cedo nesta terça-feira (13). O calor excessivo fez foliões passarem mal. "O clima a gente não consegue controlar", desabafou a cantora.

Membros da Guarda Municipal e da produção da Ludmilla afirmam que cantora e sua produção tomaram a decisão após ver muitos foliões desmaiando abaixo do trio elétrico.

Na tenda médica, pessoas foram vistas sendo carregadas.

Os meteorologistas já previam que o calor fosse se intensificar durante o período de folia na capital fluminense.

Ludmilla com multidão no Fervo da Lud, no Rio de Janeiro, na terça-feira (13) - @ludmilla no Instagram

Segundo a Climatempo, as temperaturas vão bater acima da média para esta época do ano na Região Metropolitana do Rio.

A máxima nesta terça de Carnaval é de 41°C. De acordo com a previsão, o tempo poderá mudar ao final do dia, mas ainda não há previsão de chuva para hoje.

Calor também encerrou bloco da Pabllo

Em São Paulo, o bloco da cantora Pabllo Vittar, que lotou o complexo montado em frente ao parque Ibirapuera, na zona sul, terminou mais cedo na tarde deste domingo (11) por causa do calor excessivo, que fez foliões passarem mal.

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo afirmou que foram instalados 20 postos de atendimento ao longo dos trajetos fixos megablocos e que, neste domingo até as 15h, 150 pessoas foram atendidas.



Nos postos próximos ao Ibirapuera (Monumento das Bandeiras, Obelisco e portão 9), foram 45 atendimentos.

Em 2023, o bloco de Pabllo Vittar na região do Ibirapuera também foi encerrado cerca de uma hora antes do previsto. No Carnaval passado, porém, a decisão foi tomada por questões de segurança. Os organizadores entenderam que havia excesso de público no local.