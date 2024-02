Grupo de sete criminosos cerca e rouba carro na Vila Maria, em São Paulo

São Paulo

Um grupo de sete homens cercou e roubou um carro na Vila Maria, zona norte de São Paulo, na noite desta quarta-feira (14).

O crime ocorreu por volta das 21h15, na rua Dona Piedade Duarte de Oliveira. Imagens de câmeras de segurança mostram quando dois criminosos invadem a via e obrigam o veículos a parar, próximo da esquina. Em seguida chegam mais cinco suspeitos.

Eles abrem as portas do veículo, retiram o motorista, arrastam o passageiro até o asfalto e roubam os celulares e carteiras. Na sequência, parte do grupo foge com o veículo e a outra, a pé.

Câmera de segurança flagrou ataque de sete homens a um carro na Vila Maria, zona norte de São Paulo - Reprodução/ TV Globo

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares avistaram a fuga dos suspeitos no veículo e logo iniciaram perseguição. Após alguns quilômetros, o carro foi abandonado em movimento.

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos. O restante do bando fugiu. Pertences das vítimas não foram recuperados.



A ocorrência foi registrada como roubo seguido de apreensão e entrega de veículo no 73° DP (Jaçanã).

O número de roubos e furtos de veículos apresentou alta na Região Metropolitana de São Paulo em 2023, segundo dados da SSP.

Somente nos oito primeiros meses do último ano, foram registradas 46.655 ocorrências do tipo envolvendo carros de passeio, comerciais leves e motos. No mesmo período de 2022, foram 36.546. O crescimento é de 28%.