Helicóptero cai em Barueri, na Grande São Paulo

São Paulo

Um helicóptero caiu na tarde desta terça (20) em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, sete pessoas estavam na aeronave.

Em suas redes sociais, o Corpo de Bombeiros inicialmente afirmou que havia três pessoas no acidente. Uma delas, de acordo coma publicação, foi socorrida com parada cardriorrespiratória para o Pronto-Socorro Engenho Novo.

Bombeiro junto aos destroços de helicóptero que caiu na tarde desta terça-feira (20), em Barueri; sete ocupantes da aeronave foram socorridos com vida - Reproduçao GloboNews

O piloto foi retirado preso nas ferragens e uma terceira pessoa, uma mulher, foi socorrida ao Pronto-Socorro Central com diversas fraturas nas costas e lesões na face.

À TV Bandeirantes, o capitão Maycon Cristo afirmou depois que, ao todo, havia sete pessoas no helicóptero, sendo duas crianças, que foram socorridas, sem ferimentos graves, duas mulheres, uma delas em parada cardiorrespiratória, que foi revertida, e três homens, sendo um deles o piloto, que foi socorrido com fratura no fêmur —ele foi levado ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, por um helicóptero da Polícia Militar.

De acordo com a Prefeitura de Barueri, as vítimas foram levadas para o Pronto-Socorro Central (Sameb), Pronto-Socorro do Engenho Novo e Pronto-Socorro Intermédica, em Barueri, além do HC em São Paulo.

O acidente, segundo os bombeiros, o ocorreu em área urbana na avenida Marco, no bairro Chácaras Marco próximo a um supermercado.

Ao todo, nove viaturas dos bombeiros foram deslocadas ao local, além de dois helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Oficiais do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão da Aeronáutica, estão se deslocando para o local para apurar o que motivou a queda, de acordo com os bombeiros.

Os acessos próximos ao local do acidente foram fechados por agentes de trânsito na estrada dos Romeiros e na rua Tilápia, segundo a prefeitura.

Não há registros de imóveis atingidos com a queda do helicóptero, de acordo com a administração municipal.

Para o atendimento da ocorrência, foram acionados a Defesa Civil, Guarda Civil Municipal de Barueri e Defesa Social do município.