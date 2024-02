Ouça o momento em que piloto da Latam é avisado sobre queda de roda de avião

São Paulo | Aeroin

O piloto do Airbus A319 da Latam Brasil, que na terça-feira (6) teve de fazer um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, por causa da perda de uma roda do trem de pouso esquerdo do avião, foi informado pela torre de controle do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, sobre a queda do objeto no mar logo após a decolagem.

A queda da roda fez os pilotos da aeronave optarem por pousar em Guarulhos, que tem a pista maior, ao invés do destino original, o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista.

Como o aeroporto da capital fluminense conta com câmera ao vivo registrando não apenas as imagens dos pousos e decolagens, mas também a frequência de comunicações da torre de controle do Santos Dumont (Torre Rio), o momento em que os pilotos foram avisados sobre a perda da roda foi registrado.

O vídeo, do canal "Aviation TV", permite assistir, a partir das 12h19, à decolagem do A319 para o voo LA-3923. Pouco depois, a partir das 12h24, pode-se ouvir o momento em que o piloto volta a fazer contato com a controladora da Torre Rio para perguntar sobre a ocorrência.

O piloto informou que na frequência seguinte de comunicação foi informado sobre o reporte de que algo foi visto caindo da aeronave no momento da decolagem.

"Assim que o senhor cruzou a cabeceira oposta, a gente observou dois objetos caindo na água. A gente não soube identificar se caiu da aeronave ou se foi algum objeto que foi movido pela sua passagem", afirmou a controladora, segundo a gravação.

Avião da Latam faz pouso de emergência no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, após perder uma das rodas após decolagem no Santos Dumont, Rio de Janeiro - Reprodução/ Golf Oscar Romeo

O piloto então perguntou se após a queda alguém tinha feito contato visual para saber o que poderia ser. "Tem um dos objetos que a gente consegue visualizar, e parece…a gente não consegue identificar, mas parece uma boia preta", respondeu a controladora.

Segundos depois, ela completou: "A companhia entrou em contato com a gente, uma aeronave da companhia, e realmente identificou que foi o trem de pouso. Solicitou que você entrasse em contato com a base."

A partir deste momento, devido ao contato do piloto com a base da Latam no Rio de Janeiro e à continuidade do voo até Guarulhos, não houve mais comunicações captadas no vídeo do Aeroporto Santos Dumont.

O pouso do avião sem uma das rodas, no aeroporto de Guarulhos, foi registrado pelo canal Golf Oscar Romeo, no YouTube.

Na gravação, o piloto pede para a controla e voo do aeroporto da Grande São Paulo verificar qual roda estava faltando.

Apesar do problema com o trem de pouso, a aterrissagem foi completada em segurança e os pilotos taxiaram o avião normalmente até o pátio, com acompanhamento dos veículos de emergência, também como medida padrão para situações como esta.