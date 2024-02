Avião da Latam faz pouso de emergência em Guarulhos após perder a roda; veja vídeo

Aeroin

Os pilotos de um Airbus A319 precisaram realizar um desvio para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), no início da tarde desta terça-feira (6), após a perda de uma das rodas do avião.

A ocorrência foi com o voo LA-3923, da Latam Brasil, feito com o A319 de matrícula PT-TMO, que partiu às 12h20 do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), e pousaria no aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP).

Sem uma das rodas, avião da Latam faz pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo - Reprodução/Golf Oscar Romeo

Porém, dado o problema com o trem de pouso, os pilotos optaram por desviar para Guarulhos, aeroporto com pistas maiores do que as de Congonhas.

Inicialmente, foi necessário realizar uma passagem baixa sobre a pista 10L de Guarulhos, para uma verificação visual da condição do trem de pouso, como é possível conferir no áudio a seguir, com as comunicações entre o piloto e a controladora de tráfego aéreo.

Conforme mensagens do áudio, após a passagem, a controladora da torre de Guarulhos informou que aparentemente o trem de pouso de nariz estava corretamente baixado. O piloto então respondeu que a verificação era para o trem de pouso principal.

Em seguida, a controladora informou que o trem principal também parecia estar corretamente baixado, ao que o piloto respondeu que a verificação era sobre uma perda de roda que teria ocorrido na decolagem. Ela então disse que não tinha sido possível visualizar corretamente as rodas, e que solicitaria a confirmação com o pessoal que estava em um veículo de apoio próximo à pista.

Nos minutos subsequentes, os pilotos posicionaram o Airbus A319 para uma nova aproximação para o pouso. As equipes de emergência do aeroporto posicionaram seus veículos nos arredores da pista, como medida preventiva padrão devido à situação de emergência, sob declaração de "Pan Pan" do piloto, que significa a necessidade de atenção e prioridade, mas sem risco iminente à segurança da aeronave ou das pessoas a bordo.

Imagens, do canal "Golf Oscar Romeo" no YouTube, permitem assistir tanto ao momento em que a aeronave fez a passagem sobre a pista, a partir das 13h07, quanto ao momento em que aproximou e pousou pela pista 10L do Aeroporto de Guarulhos, a partir das 13h18. No pouso, nota-se claramente a falta da roda interna do trem de pouso principal esquerdo.

Apesar do problema com o trem de pouso, a aterrissagem foi completada em segurança e os pilotos taxiaram o avião normalmente até o pátio, com acompanhamento dos veículos de emergência, também como medida padrão para situações como esta.

O Aeroin entrou em contato com a companhia, que informou o seguinte:

"A Latam Brasil informa que o pouso do voo LA3923 (Rio de Janeiro/Santos Dumont-São Paulo/Congonhas) desta terça-feira (6/2) foi desviado para o aeroporto de Guarulhos para manutenção corretiva da aeronave. A companhia está oferecendo toda assistência necessária aos passageiros.

A Latam adota todas as medidas operacionais e técnicas de segurança para garantir uma viagem segura para todos."