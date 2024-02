Passagem de frente fria deve provocar chuva no fim de semana em São Paulo

São Paulo

A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista deverá provocar fortes pancadas de chuva neste fim de semana na região metropolitana São Paulo, principalmente no domingo (25).

"O sol aparecerá pela manhã, mas com nuvens, e as pancadas de chuva devem começar mais cedo no domingo, no início da tarde", afirma a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo, comparando a previsão com a instabilidade que tem ocorrido durante esta semana.

Mulher se protege da chuva em São Paulo; passagem de frente fria pelo litoral deve provocar instabilidade neste fim de semana na capital paulista - Danilo Verpa - 24.ago.23/Folhapress

No domingo, a partir das 15h, está prevista uma manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a faixa do estado onde fica a capital deverá ter acumulados significativos de chuva neste dia.

As pancadas de chuva, aponta o órgão federal, deverão cair também no centro e no sul do estado, no litoral sul, na Baixada Santista e no Vale do Ribeira.

De acordo com Pegorin, para o sábado (24), a chance de chover é maior do fim da tarde para a noite. "Mas o domingo deverá ser um dia mais instável, com risco de chover forte na cidade de São Paulo", afirma.

Nesta sexta-feira (23), o ar quente e úmido deverá prevalecer no estado.

"Umidade elevada do ar e calor são os ingredientes básicos para formação de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva e raios", alerta Pegorin.

A meteorologista da Climatempo, porém, diz que as condições para grandes áreas de chuva diminuíram nesta quinta-feira (22), o que pode amenizar a situação nesta sexta.

"As pancadas de chuva passam a ocorrer preferencialmente no período da tarde com intensidade moderada a forte em alguns momentos", afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, para esta sexta.

O paulistano terá dias quentes neste fim de semana. A previsão do Inmet aponta para oscilação entre 19°C e 30°C nesta sexta. A tendência é a mesma para o sábado.

No domingo, a formação da frente fria e ventos de sudeste deverão trazer temperaturas mais baixas do oceano e os termômetros podem alcançar, no máximo, 28ºC.

Na segunda-feira (26), a temperatura não deve passar dos 27º na capital paulista, aponta o Inmet.