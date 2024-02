Policiais de SP ganharão R$ 1.200 por mês para fazer curso e melhorar abordagem na cracolândia

São Paulo

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai oferecer a partir deste mês um curso para policiais que trabalham na região central de São Paulo com o objetivo de melhorar as abordagens na região da cracolândia. Os policiais que fizerem a especialização terão uma bonificação de R$ 1.200 por mês, durante um ano.

O curso servirá, por exemplo, para que os agentes consigam identificar usuários de drogas e pessoas em situação de rua e possam direcioná-los a serviços públicos de saúde e assistência social. A especialização será ofertada a policiais militares, civis e técnico-científicos que estiverem lotados em unidades no centro.

As aulas do curso, que já foram gravadas, incluem orientações de médicos e assistentes sociais para o atendimento da população. Segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, há a expectativa de que o médico Quirino Cordeiro, diretor do Hub de Cuidados em Crack e outras Drogas, dê ao menos uma aula para explicar os efeitos da droga no corpo, por exemplo.

PMs durante dispersão de usuários de crack na rua dos Gusmões, no centro de São Paulo - Danilo Verpa - 6.mai.2023/Folhapress

"Quando o policial vai prender um criminoso naquelas cenas abertas de uso, ele vai se deparar com pessoas que são dependentes químicos, que são moradores de rua. E aí [no curso] ele recebe a informação: qual é o melhor tratamento para direcionar para outro setor fazer o trabalho, como assistência social e eventualmente saúde", disse Derrite nesta quinta-feira (1º).

"São coisas que, às vezes, o policial teve uma instrução há 15, 20 anos. Então a gente vai, de maneira geral, especializar cada vez mais o policial que atua numa região extremamente complexa", completou

Todos os policiais que se cadastrarem no curso devem ser obrigados a cumprir toda a carga horária, segundo o secretário. O programa será financiado com recursos do Fundo de Incentivo à Segurança Pública, que é administrado pela Secretaria da Segurança Pública.

No ano passado, a gestão Tarcísio chegou a cogitar uma operação de transferência para levar dependentes químicos da região da cracolândia para outro bairro, mas a ideia acabou abandonada.

Na ocasião, o governo começou a fazer uma espécie de "censo" dos frequentadores do fluxo —como é chamada a concentração de usuários de drogas— com a intenção de separar pessoas em situação de rua, dependentes químicos e traficantes.