Prefeito de Manaus viaja em jatinho de empresário com contrato ativo na prefeitura

Rio de Janeiro

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), viajou durante o Carnaval em um jatinho fretado a convite do empresário Roberto de Souza Lopes, dono da Royal Tech, empresa que tem contrato ativo com a prefeitura. O chefe do Executivo manauara foi à Ilha de São Martinho, no Caribe, e retornou na última quarta-feira (14).

Em nota, o Executivo municipal afirmou que o prefeito fez uma "viagem não planejada", atendendo a um convite de Lopes. E que Almeida e o empresário são amigos desde antes do mandato do prefeito.

A prefeitura afirmou ainda que o convite ocorreu porque o jatinho que o empresário havia fretado estava com assentos vagos. Com Almeida viajou também a primeira-dama, Izabelle Fontenelle.

A reportagem tentou contato com a Royal Tech e com o empresário, mas não obteve retorno.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) - Michael Dantas/AFP

A informação foi noticiada pelo portal Metrópoles e confirmada pela Folha.

Almeida, que já foi governador interino do Amazonas, tomou posse no dia 1º de janeiro de 2021 e tenta a reeleição neste ano. A Royal Tech já foi fornecedora da prefeitura e, segundo a própria administração municipal, teve contratos com gestões passadas na ordem de R$ 3,5 milhões.

Hoje a empresa possui apenas um contrato, de cerca de R$ 1.500 por mês, para locação de impressoras —um valor anual de R$ 20.020,80.

A Royal Tech tem contratos com a prefeitura desde 2014. O único ativo atualmente é de 2019, que já foi prorrogado cinco vezes. O prazo para o fim do contrato é de agosto de 2024.