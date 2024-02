Rio transborda em São Luiz do Paraitinga (SP), e 50 casas são interditadas

São Paulo

A forte chuva que atingiu a região de São Luiz do Paraitinga (a 174 km de São Paulo), na região do Vale do Paraíba, provocou o transbordamento do rio Paraitinga nesta sexta-feira (23). Segundo a Defesa Civil estadual, 50 imóveis tiveram de ser interditados.

Até o início da noite desta sexta, 18 pessoas haviam sido levadas para abrigos do município.

Inundação em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba (SP); rio Paraitinga transbordou e 50 casas tiveram de ser interditadas - Divulgação/Defesa Civil do Estado

De acordo com a Defesa Civil, o rio atingiu 4,5 metros acima do nível médio, e há previsão de que pode alcançar o pico, de 5 metros.

Apesar dos desabrigados, o órgão afirmou que não havia necessidade de apoio com ajuda humanitária.

Técnicos da Defesa Civil sobrevoaram a cidade no meio da tarde desta sexta-feira, e as imagens mostram ruas alagadas e cheias de barro.

Há um ano, fortes chuvas na cidade fizeram os córregos do Pinga e do Chapéu transbordarem, cortando acesso aos bairros homônimos, localizados no distrito de Catuçaba, que teve as ruas inundadas e 700 pessoas retiradas de casa. O tradicional Carnaval de rua do município teve de 2023 de ser cancelado.

Na capital paulista, as zonas leste e sul foram colocadas em estado de atenção para alagamentos. No Itaim Paulista, havia iminência de transbordamento dos córregos Água Vermelha e do Lajeado.

Houve registro de chuva de granizo em São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo e Itaquera.

Até as 18h, o Corpo de Bombeiros afirmou ter recebido 88 chamados para queda de árvores na região metropolitana de São Paulo.

Em outros municípios do estado, a chuva forte de quinta-feira (22) provocou alagamentos de ruas e imóveis em Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil municipal, houve extravasamento do córrego Indaco e do ribeirão Araraquara, ocasionando inundação nas avenidas da República e Prefeito. José Basílio Alvarenga, resultando na interdição total da via, em ambos os sentidos.

Em Pindamonhangaba, a chuva forte, acompanhada por rajadas de vento, provocou quedas de árvores. Conforme a Defesa Civil do município, foram registrados, diversas quedas de árvores. Uma delas, no bairro Araretama, atingiu parte de uma residência.