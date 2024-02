Velha guarda do samba abre primeira noite do Carnaval de SP

São Paulo

A velha guarda do samba de diversas escolas de São Paulo abriu os desfiles do Carnaval na noite desta sexta-feira (9) no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital.

Às 21h15, os veteranos foram os primeiros a passar pela avenida. Com bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira, eles animaram o público que aguardava o início do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.

Desfile da Velha Guarda, nesta sexta (9), no Anhembi, em São Paulo - Karime Xavier/Folhapress

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi vaiado pelo público no Anhembi. Ele caminhou pelo sambódromo após inaugurar a noite de desfiles em um gesto simbólico ao lado do governador em exercício, Felicio Ramuth.

Também houve quem gritasse "Boulos" e "faz o L" da arquibancada, em referência ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato e provável concorrente de Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano. O prefeito percorreu a avenida ao lado de sua mulher, a primeira-dama Regina Carnovale Nunes.

CAMISA VERDE E BRANCO DE VOLTA À ELITE

A primeira escola a desfilar foi a Camisa Verde e Branco. A apresentação marcou o retorno da agremiação da Barra Funda (zona oeste) à elite do samba, 12 anos depois.

Com uma saudação às raízes africanas, a escola levou para a avenida o samba-enredo "Adenla, o imperador nas terras do rei".

Cantando "axé, a Verde e Branco voltou", três mulheres puxaram o desfile, abençoando a avenida com plantas e seguidas por guerreiros, animando os foliões. A plateia ovacionou a dança feita pela comissão de frente.

Homenageado pela Camisa Verde e Branco, Adriano Imperador admitiu frio na barriga e confessou que não sabe sambar.

"Não sei nem sambar. Mas esse é um dos dias mais importantes da minha vida", disse o ex-jogador de Flamengo e São Paulo, antes do início do desfile.

A Camisa Verde e Branco terminou sua apresentação dentro do tempo do regulamento e com animação do início até a dispersão. O último carro da escola atravessou o fim da avenida poucos segundos antes de o relógio bater 60 minutos de desfile.

A bateria passou em seguida e fechou a apresentação da escola com 62 minutos —cada agremiação deve fazer sua apresentação em no mínimo 55 minutos e, no máximo, 65 minutos. Toda a escola comemorou a apresentação pontual da Camisa Verde e Branco.

NOVIDADE DE 2024

O Carnaval de São Paulo tem uma novidade neste ano. Os jurados estão, pela primeira vez, "olho a olho" com os integrantes das escolas que desfilam no Anhembi. Em vez de ficarem em torres com mais de três metros de altura, eles foram acomodados em cabines na altura das arquibancadas, para observarem mais de perto os desfiles.

Foram instaladas quatro cabines junto à avenida, onde ficam cada um dos jurados dos nove quesitos —harmonia, samba-enredo, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, evolução, fantasia, alegoria e enredo.

Cada quesito é avaliado por quatro jurados, que concede notas de 8,0 a 10 pontos. Todas as notas devem ser acompanhadas de justificativa por escrito, com critérios técnicos.