Segunda noite de Carnaval em SP terá confronto de campeãs no Anhembi

A segunda noite de desfiles em São Paulo terá escolas que somam 34 títulos na história do Carnaval paulistano. Sete agremiações desfilam a partir das 22h30 deste sábado (10) no Sambódromo do Anhembi, na zona norte. Dessas, cinco levantaram a taça ao menos uma vez.

A noite começa com a apresentação da maior campeã. A Vai-Vai, dona de 15 carnavais, está de volta à elite —rebaixada em 2022, venceu no Grupo de Acesso no ano passado.

A tradicional escola do Bixiga, na região central de São Paulo, celebrará os 40 anos da cultura hip hop no Brasil. Com o samba-enredo "Capítulo 4, versículo 3 – da rua e do povo, o hip hop: um manifesto paulistano", a multicampeã alvinegra busca retratar a rua como um espaço constantemente disputado pela arte na cidade.

Ensaio técnico da Vai-Vai no Sambódromo do Anhembi, na zona norte; maior campeã está de volta à elite do Carnaval de São Paulo - Wagner Vilas/Agência Enquadrar/Folhapress

Sem uma sede oficial desde 2021, quando a quadra da escola foi desapropriada e demolida para a construção da estação Praça 14 Bis, da futura linha 6-laranja do metrô, a Vai-Vai realizou seus ensaios nas ruas do bairro e na sede de um sindicato também no centro. Mesmo assim, aposta na tradição e no "chão da escola".

Um dos destaques da Vai-Vai é a cantora e rapper Negra Li, madrinha de bateria.

A Tom Maior será a segunda a desfilar. Com "Aysú: uma história de amor", a agremiação pretende fazer uma releitura da história de Orfeu. A escola da Barra Funda, na zona oeste, irá comemorar no sambódromo seus 50 anos de história.

Já no início da madrugada, a Mocidade Alegre, da zona norte, defenderá o título conquistado no ano passado com uma homenagem a Mário de Andrade (1893-1945).

"O Carnaval ainda não fez nem 10% de toda a gratidão que o Mário de Andrade merece", afirma Fábio Parra, diretor cultural da Mocidade. "Foi com ele que o Carnaval da cidade foi oficializado", lembra, sobre a gestão do modernista à frente do então Departamento de Cultura da Municipalidade Paulistana, nos anos 1930.

Para tentar buscar o bicampeonato (ou o 12º título da escola na história), Parra afirma que foi preciso trabalhar dobrado. "Tem que colocar todos os segme ntos da escola inflados para se fazer um desfile competente."

A Gaviões da Fiel quer resgatar a tradição de seu passado tetracampeão, diz Júlio Poloni, um dos três carnavalescos da escola. Com o tema "Vou te levar pro infinito", a agremiação nascida da torcida organizada do Corinthians quer fazer uma "grande viagem" na avenida.

"Esse enredo é uma busca do Gaviões da Fiel pela sua identidade, daquela Gaviões lúdica, brincante, colorida, que fez tanto sucesso na década de 1990 e que conquistou seu espaço no Carnaval de uma forma muito única, forte", afirma.

"Estamos propondo um recado de que a gente pode viver num mundo bonito, pacífico e harmonioso", diz o carnavalesco da escola, que mais uma vez deverá ter a apresentadora Sabrina Sato à frente da bateria.

A Águia de Ouro, campeã em 2020 e oitava colocada no ano passado, vai homenagear os 100 anos do rádio no Brasil. O locutor Eli Corrêa, uma das inspirações para o enredo da escola da Pompeia, zona oeste, participou da apresentação do samba-enredo, que tem inclusive o bordão "oi, gente!" do radialista.

A Império de Casa Verde tem a meta de não bater na trave mais uma vez. Em 2022 ficou na segunda colocação, com a mesma pontuação da campeã Mancha Verde, e no ano passado foi vice, com um décimo a menos que a vencedora Mocidade Alegre.

"Nos dois últimos anos perdemos no mesmo quesito, evolução, com o mesmo jurado e no mesmo ponto", afirma Rogério Figueira, o Tiguês, diretor de Carnaval da escola da zona norte. Ele diz acreditar que a Império sanou o problema de falta de comunicação que, afirma, prejudicou o andamento da escola nos dois últimos anos.

A agremiação irá homenagear a cantora Fafá de Belém, integrante do último carro e que participou ativamente da preparação para o Carnaval, nos ensaios e na montagem no barracão da escola.

Fafá de Belém em ensaio da Império de Casa Verde; cantora será homenageada pela escola na segunda noite de desfiles do Carnaval de SP, neste sábado (10) - Divulgação

"Não é um enredo biográfico, mas criado nas bandeiras que ela levanta, inclusive políticas", afirma. A defesa do meio ambiente feita pela cantora, por exemplo, é citada no samba da escola. "Se a vida enfrenta a ambição, defenda a floresta", diz trecho da letra.

Já perto do amanhecer, a Acadêmicos do Tucuruvi, também da zona norte, encerra a segunda noite de desfiles no Anhembi com o enredo "Ifá" e a missão de combater a intolerância religiosa.

"Com o crescente aumento de ataques a terreiros e lideranças religiosas de matriz africana no estado de São Paulo, o culto de Ifá vem sendo alvo, frequentemente, de ataques de intolerantes religiosos que demonizam a ancestralidade africana", escreveu a escola, em trecho da sinopse de seu enredo, desenvolvido pelos carnavalescos Dione Leite e Yago Duarte e pelos pesquisadores Vinícius Natal e Renato Carvalho.

A Acadêmicos do Tucuruvi terá mais uma vez a ex-bailarina do Faustão Carla Prata como rainha de bateria.

As duas escolas com as piores notas nas duas noites, em apuração a ser realizada a partir das 16h da próxima terça-feira (13), serão rebaixadas, assim como subirão para o Grupo Especial as duas melhores do Grupo de Acesso, em desfile na noite deste domingo (11).

VEJA ORDEM DOS DESFILES DO GRUPO ESPECIAL DO CARNAVAL DE SP

Sambódromo do Anhembi

av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, zona norte de São Paulo. Os ingressos de arquibancada estão esgotados.

Sábado (10)

20h30 – Afoxé Filhos da Coroa de Dadá

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Tom Maior

00h40 – Mocidade Alegre

01h45 – Gaviões da Fiel

02h50 – Águia de Ouro

03h55 – Império de Casa Verde

05h00 – Acadêmicos do Tucuruvi

OUÇA OS SAMBAS-ENREDO DAS ESCOLAS DE SP

Vai-Vai

Samba-enredo: Capítulo 4, versículo 3 — Da rua e do povo, o hip hop: um manifesto paulistano

Tom Maior

Samba-enredo: Aysú – uma história de amor

Mocidade Alegre

Samba-enredo: Brasiléia Desvairada, a busca de Mário de Andrade por um país

Gaviões da Fiel

Samba-enredo: Vou te levar pro infinito

Águia de Ouro

Samba-enredo: Águia de Ouro nas ondas do rádio

Império de Casa Verde

Samba-enredo: Fafá, a cabocla mística em rituais da floresta

Acadêmicos do Tucuruvi

Samba-enredo: Ifá