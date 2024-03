Criança de 3 anos é morta em SC, tem o corpo colocado em mala e é enterrada próximo a rodovia

Belo Horizonte

Uma menina de três anos foi assassinada em Indaial (SC), no Vale do Itajaí, a 170 quilômetros de Florianópolis, e teve o corpo transportado em uma mala para ser enterrado próximo a uma rodovia.

Segundo a Polícia Civil, a mãe e o padrasto, depois de tentarem despistar as investigações, confessaram nesta quarta (6) serem os autores do crime. A menina estava desaparecida desde segunda (4). Os nomes dos suspeitos não foram revelados.

"Inicialmente, os pais da criança criaram uma narrativa de que a menina teria sido sequestrada, porém, com o avançar das investigações ficou comprovado que as alegações do casal foram combinadas entre eles e não se sustentavam", afirma comunicado da PC.

Câmeras de segurança, conforme a PC, mostraram o momento em que mãe e padrasto se desfazem de mala utilizada para transportar o corpo da criança em Indaial (SC) - Reprodução

Segundo a corporação, a mãe e o padrasto da criança mentiram sobre um carro que teria sido usado pelos supostos sequestradores. "Ficou comprovado que se tratava apenas de mais um artifício criado pelo casal para tentar despistar a polícia e criar um cenário de possível sequestro da infante", aponta a corporação.

A polícia diz ainda ter ouvido 12 pessoas ao longo dos últimos dias e, com o avançar das apurações, foi possível descartar as alegações do casal, que acabou confessando o crime. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.

Em uma das diligências, a polícia identificou imagens de câmeras de segurança, na cidade, que mostram o casal no momento em que se desfaz de uma mala que, conforme a polícia, foi utilizada para transportar o corpo da criança até o local onde foi enterrado, nas proximidades da BR-470. A rodovia corta Indaial. As imagens são de segunda (4).

Segundo os investigadores, após agredirem a criança e perceberem que a haviam matado, mãe e padrasto decidiram se livrar do corpo e o colocaram na mala para ser levado a um local para que fosse enterrado.

O padrasto, depois de confessar o crime, indicou aos policiais o ponto perto da rodovia onde havia colocado o corpo, que foi encontrado, ainda de acordo com os policiais. Durante as investigações também foram encontradas manchas de sangue na residência do casal.

A polícia aguarda o resultado de laudos periciais para saber exatamente como a criança foi assassinada. Mãe e padrasto foram encaminhados para o sistema prisional após terem decretada prisão temporária.