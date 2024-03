Dia histórico para a democracia e passo importante na busca por justiça, diz família de Marielle

São Paulo

A família de Marielle Franco disse, após a prisão de três suspeitos de assassinar a vereadora, que "hoje é um dia histórico para a democracia brasileira e um passo importante para a justiça" com a .

"Neste domingo de Ramos (24), dia de celebrar nossa fé, a luta por justiça, e na liturgia o domingo que antecede a Páscoa sobre recomeços e ressurreição, acordamos com a notícia da operação conjunta da Procuradoria Geral da República, Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal", diz a nota assinada pela mãe Marinete da Silva, o pai Antônio Francisco da Silva Neto, a irmã Anielle Franco e a filha Luyara Santos.

Os três presos são o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio.

A mãe da vereadora Marielle Franco, dona Marinete da Silva, durante exposição de fotos sobre a vereadora, na favela da Maré, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 27.jul.23Folhapress

Os nomes envolvidos são suspeitos de serem os autores intelectuais dos crimes de homicídio, de acordo com a investigação. Também são apurados os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça.

A família lembrou que aguarda há mais de seis por uma resposta sobre quem mandou matar Marielle e o por quê. Mas também destacou que ainda ninguém foi efetivamente responsabilizado pelo crime.

"É importante não perdermos de vista que até o momento ninguém foi efetivamente responsabilizado por esse crime, entre os apontados como executores e mandantes. Todas as prisões são preventivas e ainda há muita coisa a ser investigada e elucidada, principalmente sobre o esclarecimento das motivações de um crime tão cruel como esse. Mas, os esforços coordenados das autoridades são uma centelha de esperança para nós familiares", diz a nota.

A ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), irmã de Marielle, comemorou as prisões. "Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia! Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Mari e por quê?", disse em suas redes sociais.

Ela agradeceu a Polícia Federal, o governo federal e o Ministério Público, além do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que deu as ordens de prisão.