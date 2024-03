Homem apalpa mulher em elevador em Fortaleza e é afastado de empresa

Recife

Um homem apalpou uma mulher que saía de um elevador de um prédio comercial em Fortaleza. O caso ocorreu em um edifício do bairro Aldeota, no dia 15 de fevereiro, e repercutiu nas redes sociais nos últimos dias.

A vítima é nutricionista Larissa Duarte, 25. Ela tinha encerrado o expediente de trabalho pouco antes do assédio.

Como o nome do envolvido não foi divulgado, a reportagem não conseguiu entrar em contato com ele ou com sua defesa. Após a repercussão, ele foi afastado da empresa onde trabalha.

"O referido profissional foi afastado de suas atividades na empresa, de imediato e em definitivo, sem prejuízo do exercício do seu direito de defesa junto às instâncias competentes", declarou a M7 Investimentos em nota divulgada nesta segunda-feira (18).

Câmera dentro de elevador mostra momento em que homem passa a mão nas nádegas de uma mulher - Reprodução

A empresa afirmou ainda que repudia "veementemente qualquer ato de violência, abuso ou importunação, de qualquer ordem".

A nutricionista se manifestou, em nota, por meio dos advogados Raphael Bandeira e David Isidoro. "Em nome de tantas outras mulheres que são, diariamente, vítimas de situações como essas, não quero (e nem vou) deixar essa situação impune! Por isso, todas as medidas judiciais (cíveis e criminais) já estão sendo tomadas para que esse indivíduo não fique impune e que, consequentemente, seja feita justiça!", diz o comunicado.

Os advogados da mulher disseram que a vítima optou por não falar pessoalmente sobre o caso em razão do estado emocional em que se encontra após ter sido apalpada. Ainda conforme seus representantes, a nutricionista chorou e gritou após a ocorrência e foi amparada por um funcionário do prédio.

Como mostram as imagens, a mulher e o homem estavam estavam dentro do elevador. Quando ela deixou a plataforma, ele tocou nas nádegas dela. As imagens mostram que a vítima chegou a olhar para o homem antes de a porta fechar.

A Polícia Civil do Estado do Ceará confirmou que apura a denúncia de crime contra a dignidade sexual. Segundo a corporação, a vítima prestou boletim de ocorrência. As investigações sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

