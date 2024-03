Homem é preso por criar rifa para sortear fuzil e revólver em São Paulo

São Paulo

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (27) por criar uma rifa para vender armas ilegalmente em São Paulo. Entre os prêmios que seriam distribuídos estavam revólveres, pistolas e até um fuzil.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito foi preso no Jardim São Luís, na zona sul da capital, em uma ação do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

A investigação que levou à prisão identificou que o homem usava aplicativos de mensagem para divulgar as rifas em grupos com dezenas de participantes. A rifa de armas era, segundo o Deic, o meio de vida do suspeito.

Suspeito preso em São Paulo fazia rifas ilegais para sortear armas como revólver e fuzil, segundo a polícia - Divulgação/Polícia Civil

A partir dos indícios, a polícia solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão a endereços relacionados ao suspeito. Os agentes foram a cinco locais diferentes e encontraram o homem em uma casa no Jardim Monte Azul.

Com ele foram apreendidas três pistolas, 143 munições e 121 cartelas que seriam usadas em sorteios.

De acordo com a SSP, o suspeito foi detido e está à disposição da Justiça. O caso foi registrado como comércio ilegal de arma de fogo na 1ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, vinculada ao Deic.

'Cartelas da sorte' apreendidas em São Paulo eram usadas para venda de armas em rifa ilegal - Polícia Civil

No ano passado, a Polícia Civil apreendeu, após semanas de investigações, 38 armas que também seriam rifadas pela internet. Os fuzis, pistolas e espingardas estavam em uma casa no bairro Anália Franco e em um estande de tiros na Vila Carrão, ambos na zona leste da capital.

O suspeito preso era dono de um clube de tiros. Os valores das cotas, segundo a polícia, iam de R$ 0,99 a R$ 5,99.

Armas apreendidas

De acordo com dados da SSP, na cidade de São Paulo foram apreendidas 557 armas de fogo no primeiro bimestre de 2024, aumento de 40,3% na comparação com o mesmo período de 2023.

Considerando a soma de janeiro e fevereiro, é a segunda quantidade mais alta desde 2018, quando foram apreendidos 561 itens.

Em todo o ano de 2023, o número de armas apreendidas pelas forças de segurança aumentou 34% na comparação com 2022.

Considerando todo o estado de São Paulo, foram apreendidas 2.323 armas de fogo no primeiro bimestre deste ano, 33% a mais do que no mesmo período de 2023. O número é também o segundo mais alto desde 2018, quando foram apreendidos 2.346 armamentos.

Em 2023 foi apreendido um total de 11.754 armas no estado, 15% a mais do que em 2022.