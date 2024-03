Árvore de 15 metros cai sobre casas em rua na zona sul de São Paulo

São Paulo

Uma árvore de 15 metros de altura caiu sobre três casas no Jardim das Flores, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (28). Não houve feridos.

Segundo moradores, já havia pedidos de remoção da árvore há mais de uma década.

As três casas atingidas ficam na rua Maria Browne, na região da represa Guarapiranga. As equipes da prefeitura e da Enel chegaram ao local pela manhã para iniciar a remoção dos galhos e do tronco.

Os moradores ficaram presos dentro de casa porque a árvore, ao desabar, atingiu fios de energia elétrica. A Enel disse, em nota, que enviou equipes ao local para desligar os ramais de energia para que a prefeitura pudesse fazer a remoção.

Árvore de 15 metros cai e atinge três casas na zona sul de São Paulo - Reprodução/TV Globo

Segundo a TV Globo, moradores das casas disseram que foram acordados pelo barulho da queda. Afirmaram, ainda, que há pedidos desde 2011 para a remoção da árvore.

Em nota, a gestão Ricardo Nunes (MDB) disse, por meio da secretaria de Subprefeituras, que não havia pedidos abertos. O protocolo de 2011 foi indeferido, segundo a prefeitura, porque não havia necessidade de manejo na época.

Já em 2022 e 2023, outros protocolos foram atendidos com podas no local, e finalizados após o serviço.

Ainda segundo a prefeitura, uma equipe segue no local, trabalhando junto com a Enel. Imagens divulgadas pela TV Globo mostram que a árvore foi crescendo e, ao longo do tempo, quebrando parte dos muros das casas e da calçada.

OS MOTIVOS PARA QUEDAS DE ÁRVORE EM SÃO PAULO

Além dos riscos durante temporais, árvores também podem cair por causa de problemas de longo prazo.

O risco aumenta por causa de podas mal feitas, afastamento de fiações e até colisões com veículos, que podem levar ao deterioramento das árvores devido a fungos e outras pragas.

Muitas vezes, porém, a situação vista na cidade é outra: árvores enormes com raízes que ocupam as vias, quebrando calçadas e até mesmo obstruindo a passagem de pedestres.

Com o asfalto recobrindo a parte subterrânea das árvores, as trocas tanto de gases e nutrientes quanto com a água da chuva são afetadas. Isso faz com que as árvores procurem um espaço adequado para seu desenvolvimento, levantando as calçadas.