Homem que sequestrou ônibus fugia do Comando Vermelho e confundiu passageiro com policial, diz PM

Rio de Janeiro

A Polícia Militar disse que o suspeito de sequestrar um ônibus no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (12), confundiu um passageiro com um policial e atirou. Os disparos foram feitos no interior do veículo.

A vítima foi identificada como Bruno Lima da Costa Soares, 34. Ele é mineiro e estava no Rio para um treinamento na Petrobras, onde tinha passado em um concurso.

Seu estado de saúde é grave e os três disparos acertaram seu coração, baço e pulmão. Outro passageiro foi atingido por estilhaços e socorrido.

Homem suspeito de ter sequestrado o ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro é preso pela polícia - Reprodução/Globonews

Também de acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Paulo Sergio de Lima, 29, estava a caminho de Juiz de Fora (MG), fugindo do Comando Vermelho, após uma suposta desavença com a facção criminosa.

"O preso que se entregou tem passagem pela polícia, ingressou no sistema prisional em 2019 e teve liberdade em março de 2022. Ele pertencia à facção da Rocinha, onde morava", disse o coronel Marco Andrade, porta-voz da Polícia Militar.

De acordo com a PM, Lima participou de tentativas de invasões na Muzema —comunidade da zona oeste—, em Jacarepaguá.

"Teve um desentendimento com os 'colegas de trabalho dele', da facção criminosa que ele pertence, e tentava fugir", afirmou o porta-voz da PM.

"Ao longo do processo de embarque, ele se sentiu incomodado, achou que um dos passageiros que estava prestes a embarcar seria policial. Por isso, efetuou os disparos que veio a vitimar a pessoa que foi socorrida no hospital Souza Aguiar", acrescentou.

Desde 2023, o Comando Vermelho se expande na zona oeste do Rio e promove disputas armadas com milicianos.

A reportagem apurou com moradores da Rocinha que Lima é suspeito de ter assaltado uma mulher, moradora da comunidade. No sábado (9), ele então viu ela próximo a um ponto de venda de drogas na comunidade.

Segundo testemunhas, Lima temia que ela denunciasse o caso aos integrantes da facção, que poderiam matá-lo. Por isso, segundo dois moradores ouvidos pela Folha, ele passou a trocar tiros com os traficantes. Na sequência, fugiu.

Por volta das 14h dessa terça, ele comprou, em dinheiro, uma passagem para Minas Gerais.

O suspeito foi preso por tentativa de homicídio e deverá ser enviado para uma audiência de custódia. Ele ainda não possui advogado constituído.