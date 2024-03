Polícia apura se morte de advogado no Rio está ligada a envolvimento com apostas online

Rio de Janeiro

A Polícia Civil apura se a morte de Rodrigo Crespo, assassinado a tiros no último dia 26 no centro do Rio de Janeiro, está ligada a um plano dele de se envolver com cassinos onlines. Em depoimento, a namorada da vítima afirmou que ele queria abrir negócios no ramo de apostas e procurava por um "operador".

Crespo foi morto na porta da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). No crime, foram efetuados 18 disparos, segundo a perícia.

Nota fiscal de um dos carros alugados pelo policial militar suspeito de envolvimento no homicídio de advogado faz referência ao jogo do bicho - Tribunal de Justiça

A polícia procura, nesta segunda (4), dois suspeitos de envolvimento no homicídio: o policial militar Leandro Machado da Silva e o segurança da escola de samba Portela, Eduardo Sobreira Moraes.

A PM afirma que apoia a operação e já investiga o agente por outro homicídio. A reportagem não encontrou a defesa de Moraes. Em depoimento, um familiar afirmou que ele saiu de casa durante um churrasco no final de semana e não retornou. Ambos são considerados foragidos.

No depoimento, a namorada de Crespo, afirmou que ele "estaria arrecadando fundos para abrir um novo negócio, mas que faltava encontrar o operador; que Rodrigo estava começando a advogar para clientes vinculados com jogos de cassino online".

Ela também afirmou que o advogado já havia encontrado pessoas para investir financeiramente no novo negócio e que havia viajado para São Paulo algumas vezes para tratar de assuntos relacionados a cassinos.

A suspeita da motivação é reforçada pelo fato de o policial militar suspeito de envolvimento no crime alugar carros em uma concessionária da zona oeste para Vinícius Drumond, filho do contraventor Luizinho Drumond. O "capo do bicho", como a polícia o qualifica no inquérito, morreu em 2020.

Um dos carros utilizados pelo policial para o crime foi alugado nessa condição, afirmou o gerente da locadora em depoimento. A Folha procurou Vinícius, que disse que se manifestaria por intermédio de sua defesa.

Rodrigo Crespo, advogado foi assassinado a tiros em frente à sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), no centro do Rio - Rodrigo Crespo no LinkedIn

Seu advogado, Carlos Lube, afirmou, em nota, que seu cliente "nunca, jamais, em tempo algum manteve vínculo, seja profissional ou pessoal, e sequer conhece o policial militar Leandro Machado da Silva, razão pela qual é falsa a alegação de que essa pessoa seria seu chefe de segurança".

Na mesma nota, afirma que seu cliente não "consegue vislumbrar qualquer possível ligação com o advogado Rodrigo Crespo" e "rechaça veementemente qualquer suposição de possível ligação com o brutal assassinato".

Nas notas fiscais dos carros alugados pelo policial há diversas menções ao jogo do bicho, como apontamentos dos aluguéis realizados para "segurança caxias", "zoológico" e "Vinícius zoológico".

De acordo com o depoimento do gerente da locadora, foi o próprio Vinícius quem apresentou o policial a ele. Além disso, os carros seriam alugados para o recolhimento dos lucros do jogo do bicho em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

"Foi constatado uma ligação muito próxima entre o Vinícius Drumond e os envolvidos na execução. E também o Vinícius durante as diligências ligava insistentemente para algumas pessoas ligadas à locadora, então havia indícios no entendimento das autoridades que conduziram o inquérito policial de que ele poderia estar de alguma forma envolvido com aquelas pessoas no período da execução", afirmou o delegado Rômulo Assis, da Delegacia de Homicídios.

Com as novas informações, a polícia afirma ter descartado a ligação da atividade advocatícia da vítima com o motivo para o crime.

A polícia solicitou busca e apreensão em dois imóveis de Vinícius, um localizado em Botafogo, na zona sul, outro na Barra da Tijuca, na zona oeste, mas a Justiça indeferiu o pedido.

Também foram realizadas buscas em endereços ligados ao policial foragido e ao segurança da Portela, que teria vigiado a vítima por, pelo menos, três dias.

Imagens de câmeras de segurança flagraram, de acordo com a polícia, Moraes na rua onde o advogado Rodrigo Crespo morava, na Lagoa, zona sul do Rio. De acordo com a investigação, Moraes, de blusa preta, aparece atravessando a rua e entrando em um Gol branco. A ação ocorre no mesmo momento em que Crespo entra em um carro de aplicativo, para ir ao trabalho, por volta das 9h da manhã do dia do crime.

O advogado, segundo a namorada, enfrentava problemas financeiros e teria vendido seu carro para pagar contas.

A polícia continua as investigações para identificar mais envolvidos no caso.