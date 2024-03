São Paulo terá pancadas de chuva durante a tarde neste fim de semana

São Paulo

Com o fim da frente fria que passou pelo oceano Atlântico nos últimos dias, a umidade do ar volta a baixar na região metropolitana de São Paulo nos próximos dias, o que deixará o tempo menos nebuloso, mas não evitará as pancadas de chuva típicas de verão entre a tarde e a noite.

De acordo com as últimas simulações atmosféricas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, no decorrer da próxima semana as precipitações diminuem e as temperaturas voltam a se elevar novamente durante as tardes, superando os 30°C.

Segundo o CGE, esta sexta-feira (8), quando se comemora o Dia da Mulher, promete ser um dia com sensação de calor desde a madrugada, que deve registrar termômetros na marca dos 20°C e céu nublado.

Alagamento na rua Votupoca, na Vila Ipojuca, em São Paulo; até domingo a previsão é de novas pancadas de chuva na capital, com risco de novas enchentes - Fábio Zanini - 18.fev.24/Folhapress

"A chegada da brisa marítima até o fim da tarde proporciona condição favorável para a formação de nuvens convectivas que provocam pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios e eventuais rajadas de vento. Essa condição meteorológica favorece a formação de alagamentos e queda de árvores. A temperatura máxima prevista para o período da tarde é de 28°C, com índices mínimos de umidade do ar em torno dos 60%", informa o CGE.

Esse cenário muda pouco no fim de semana. Tanto no sábado (9) quanto no domingo (10) haverá calor e ar úmido na atmosfera, ingredientes fundamentais para a formação de nuvens carregadas. Assim, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte entre o meio da tarde e o início da noite, com potencial para a formação de alagamentos, quedas de árvores e elevação das cotas de rios e córregos da capital e região metropolitana. As temperaturas variam entre a mínima de 20°C na madrugada e a máxima de 30°C à tarde.

Para março são esperados 178,5 mm de média de chuva na cidade, segundo o CGE. Até a tarde desta quinta (7) havia chovido 38,6 mm, ou 21,6% do esperado. O março mais chuvoso desde o início das medições oficiais, em 1995, foi o de 2006, com 338,8 mm.

Litoral norte segue em alerta pelo excesso de chuva

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta laranja (perigo) de acúmulo de chuvas para a área entre o litoral norte paulista e o sul fluminense que vai até o fim da manhã desta sexta. Como a previsão será revisada após esse período, o alerta pode ser prorrogado.

Segundo informe da Defesa Civil estadual, nas últimas 24 horas choveu 287 mm em Ubatuba, sendo que o esperado para todo o mês é de 311 mm. Já em Caraguatatuba choveu 90 mm no mesmo período. O esperado para março no município é 305 mm.

A chuva mais forte ocorreu na madrugada na região da Serra do Mar, fazendo com que os rios Santo Antônio e Guaxinduba transbordassem, invadindo residências próximas às margens. Os bairros mais afetados foram Cantagalo e Rio do Ouro. Houve registro de alagamento também nos bairros Olaria e Martim de Sá.

Na rodovia Oswaldo Cruz, o DER (Departamento de Estrada e Rodagem) precisou interditar o trecho entre o km 71 e o km 79, por causa de queda de barreiras. Os veículos foram retirados do local por meio de comboio.

Já na rodovia dos Tamoios, a pista da Serra Antiga está interditada por precaução. O tráfego entre o litoral e o Vale do Paraíba está sendo feito por meio de comboios na pista da Serra Nova.

Os modelos atmosféricos da Defesa Civil indicam risco para acumulados significativos principalmente no Vale do Paraíba e no litoral. Como o solo já está encharcado, a recomendação é ter atenção em áreas mais vulneráveis.