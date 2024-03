Cônsul dos Emirados Árabes fica ilhado em BMW e é resgatado no centro de SP

São Paulo | UOL

O cônsul dos Emirados Árabes, Abdalla Shaheen, teve de sair pelo teto solar do carro que estava no meio da inundação provocada pela chuva na terça-feira (5) à noite no centro de São Paulo. Ele e seus seguranças foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

O diplomata e os seguranças estavam em um BMW na rua Formosa, na República, quando foram atingidos pela chuva intensa.

Bombeiros resgatam cônsul dos Emirados Árabes e segurança de carro ilhado durante inundação no centro de São Paulo - Fábio Vieira/FotoRua/Folhapress

Após serem retirados de dentro do veículo, foram resgatados pelos bombeiros com a ajuda de um bote. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que eles foram colocados em um local seguro.

A reportagem entrou em contato com o Consulado Geral dos Emirados Árabes em São Paulo para ter informações sobre o cônsul após o incidente, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

Na terça-feira, o Corpo de Bombeiros informou que quatro pessoas tiveram de ser retiradas de veículos por causa de alagamento na rua Formosa.

A tempestade provocou alagamentos em todas as regiões, mas, principalmente, no centro, onde o acumulado de chuva chegou a 85 mm em duas horas, conforme informações da Defesa Civil estadual.

Um homem de 42 anos ainda está desaparecido após o temporal que atingiu a cidade. Ele caiu em um córrego no bairro Jardim Lourdes, na zona leste, durante as chuvas. Os bombeiros suspenderam as buscas no início da noite desta quarta-feira (6), que devem ser reiniciadas na manhã desta quinta (7).