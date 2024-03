Temperaturas caem em São Paulo a partir de quarta (6) e há previsão de temporais

Depois de uma sequência de dias com temperatura acima dos 30ºC, a cidade de São Paulo volta a ter máximas mais amenas a partir desta quarta-feira (6). Segundo a Climatempo, a semana começa com forte calor, mas os termômetros começam a cair a partir de quarta, com máxima de 25ºC.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), nesta segunda-feira (4) o calor continua forte, com os termômetros oscilando entre 20°C ao amanhecer e 32°C no meio da tarde. Também há previsão de baixa umidade do ar, próxima dos 32%.

A terça-feira (5) também começa com temperaturas elevadas, mas a chegada de uma frente fria no fim da tarde deve provocar chuva em forma de pancadas de intensidade moderada a forte. Segundo o CGE, há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

Pedestres enfrentam chuva na avenida Paulista, em São Paulo - Karime Xavier - 12.jan.24/Folhapress

A partir de quarta-feira (6), as temperaturas devem cair, com previsão de que a máxima não ultrapasse os 25ºC.

A Defesa Civil do Estado também fez um alerta de que março deve ser um mês bastante chuvoso. As previsões indicam que a primeira quinzena do mês terá dias bem típicos de verão, ou seja, o sol predominará entre poucas nuvens, o que garantirá sensação de calor e abafado, porém no decorrer das horas, a soma deste calor com a umidade proveniente do oceano e da Amazônia criarão condições para pancadas de chuva forte, seguidas por raios, vento e até mesmo granizo.

Na segunda quinzena do mês, as chuvas devem ficar mais generalizadas e com volumes mais elevados, além de serem seguidos por descargas elétricas e vento forte.

A previsão de temporais levou a Defesa Civil a recomendar que a população fique atenta a qualquer sinal de perigo, como desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações, enxurradas e raios.

Recomenda-se também a não atravessar e adentrar em áreas inundadas ou enfrentar enxurradas. A força da água pode arrastar uma pessoa ou até mesmo um veículo. Às pessoas que moram em área de risco, devem ficar atentas aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas.