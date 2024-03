Vídeo flagra suspeitos de tráfico em ação na cracolândia; 9 são presos

São Paulo

Nove pessoas foram presas sob suspeita de tráfico de drogas durante uma operação policial deflagrada neste domingo (10), na cracolândia, aglomeração de usuários de drogas na região central de São Paulo.

As prisões foram feitas com base em vídeos gravados pelos investigadores. De acordo com a Polícia Civil, foram identificados suspeitos que assumiam diferentes funções na dinâmica de venda de drogas: o olheiro do traficante, o montador de barracas e o tesoureiro, que contabiliza e transporta dinheiro das vendas ao líder da quadrilha.

Em uma das sequências gravadas pelos investigadores, um homem aparece dividindo porções de crack em cima de um prato. Em outra, outro é flagrado contando um maço de notas de dinheiro em meio aos usuários de drogas.

Durante a operação, os dependentes químicos recebem ordens da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para se sentar no asfalto, enquanto os policiais identificam os alvos das investigações.

Aglomeração da cracolândia na rua dos Protestantes, no centro de São Paulo - Danilo Verpa - 15.ago.2023/Folhapress

Segundo a Polícia Civil, entre os presos, oito já haviam sido presos por tráfico, furto e crimes patrimoniais, e ao menos três cumpriam medida cautelar.

Força-tarefa realizada pela Polícia Civil para identificar os frequentadores da cena aberta de uso durante o ano passado apontou ao menos 600 pessoas com algum tipo de medida cautelar vigente. São condenados por crimes de menor potencial ofensivo, como furto e porte de pouca quantidade de drogas, e obtiveram o benefício de cumprir a pena em liberdade ou com tornozeleiras eletrônicas.