Acidente com ônibus de turismo deixa 8 mortos e 23 feridos na Bahia

Um acidente com ônibus de turismo deixou oito mortos e 23 feridos na BR-101, na altura da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, na madrugada desta quinta-feira (11), de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Por volta das 4h20, o veículo bateu em um barranco e tombou na rodovia na altura do Km 885 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O ônibus levava 34 pessoas. Os dois motoristas saíram ilesos do acidente, de acordo com a corporação.

Equipes durante atendimento no local do acidente - Divulgação/Bombeiros

Os feridos foram levados para unidades de saúde da região.

Além dos bombeiros e da PRF, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão no local da ocorrência.

O ônibus é da empresa RM Turismo e saiu do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro (BA), que lamentou o acidente.

"Neste momento delicado, estamos empenhados em prestar todo o suporte necessário aos envolvidos. A RM Turismo se coloca à disposição para fornecer qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos desse acontecimento", afirmou a empresa, por meio de nota.

O ônibus de excursão saiu do bairro da Penha, no Rio de Janeiro, na tarde de quarta-feira (10) e chegaria a Porto Seguro na manhã desta quinta. A previsão era de que os turistas deixariam a cidade baiana na segunda-feira (15) e retornariam a capital carioca na terça-feira (16).