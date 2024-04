CEO da Latam fala de capivara que atrasou 25 voos da companhia no aeroporto de Guarulhos

Aeroin

Uma interrupção momentânea das operações na pista 10R no Aeroporto Internacional de Guarulhos ocorreu na segunda-feira (1º), por volta das 8h, devido a um reporte de avistamento de uma capivara.

Assim, com a necessidade de pousos e decolagens somente pela pista 10L, diversos voos sofreram atrasos, e o CEO da Latam, Jerome Cadier, comentou como a presença do animal na pista afetou os voos da companhia durante os 15 minutos de operações limitadas.

Aviões da Latam estacionados no Aeroporto Internacional de Guarulhos; companhia afirmou que 25 voos atrasaram devido a uma capivara na pista na segunda-feira (1º) - Amanda Perobelli - 19.mai.20/Reuters

O executivo explicou: "Por causa desta interrupção, só a Latam teve mais de 25 voos atrasados. E o efeito é em cascata, já que um voo que pousou atrasado também provavelmente vai decolar com atraso. Com isto, voos devem ser reprogramados, passageiros perdem suas conexões, tripulações chegam mais perto do seu horário limite de serviço (às vezes "vencendo" e requerendo acionar os reservas), filas no aeroporto aumentam, agentes devem fazer hora extra, ligações no call center se acumulam... E por aí vai. E isto por uma capivara!".

Jerome citou que todos esses problemas requerem uma melhor gestão de fauna por parte tanto da administradora do aeroporto quanto do município, já que geraram custos extras para a companhia.

Por fim, na publicação em seu LinkedIn, ele pede desculpas pelos transtornos causados pela capivara e reafirma que a companhia solucionou tudo o quanto antes possível.

O CEO da Latam, Jerome Cadier, comentou que a presença da capivara na pista afetou os voos da companhia durante 15 minutos - Lucas Lacaz Ruiz - 13.out.21/Folhapress

Além dos comentários do CEO, a Latam também emitiu o seguinte posicionamento:

"A Latam alerta para a necessidade de uma gestão eficiente da fauna por parte dos municípios e administradores aeroportuários nas proximidades dos aeroportos brasileiros. Em 2023, a Latam registrou 'bird strike' (colisão com pássaros) em 563 de seus voos no Brasil. Além disso, a companhia observa o crescimento de interdições por incursão de animais, como o caso da capivara que invadiu a pista do aeroporto de Guarulhos (São Paulo) na segunda-feira (1º) e interditou a operação do maior aeroporto da América do Sul entre 8h05 e 8h20.

A alta incidência de 'bird strikes' e incursões de animais nos aeroportos brasileiros prejudica milhares de passageiros com voos cancelados ou atrasados e provoca custos adicionais com reparos e manutenção de aeronaves e motores fora de operação e com a escala de tripulantes reservas. Somente o evento com a capivara em Guarulhos no dia 1º/4 atrasou mais de 25 voos da Latam."

Vale lembrar que no passado não distante outra capivara invadiu o Aeroporto de Guarulhos, mas foi atropelada por um Airbus da companhia.